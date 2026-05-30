Remis ze Stalą

W sobotnim meczu II turnieju amp futbol ekstraklasy, rozgrywanego w Poznaniu, Legia Warszawa zremisowała bezbramkowo ze Stalą Rzeszów.
REKLAMA
W niedzielę o 9 legioniści zmierzą się ze Śląskiem Wrocław, natomiast o 12:45 zagrają z Rekordem Bielsko-Biała.
Legia Warszawa 0-0 Stal Rzeszów
Stal: 1. Mateusz Florek, 3. Andrzej Szczęsny, 9. Marcel Zając, 10. Francisco Castilla, 11. Aitor Palomeque, 12. Julian Sojka, 88. Mateusz Ślusarczyk
Legia: 12. Jan Makosz, 3. Patrycjusz Kosuń, 7. Mohammed Aharchi, 9. Dominik Abramczyk, 10. El Mustapha Halouite, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk