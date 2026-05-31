Nieudany turniej w Poznaniu

W niedzielę w ramach II turnieju amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 0-1 ze Śląskiem Wrocław i zremisowała 0-0 z Rekordem Bielsko-Biała.
W sobotę legioniści tylko zremisowali ze Stalą Rzeszów, co oznacza, że kończą turniej w Poznaniu z zaledwie 2 punktami. Zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli. Kolejny turniej odbędzie się pod koniec czerwca w Krakowie.
Legia Warszawa 0-1 (0-1) Śląsk Wrocław
0-1 - 4' I. Sbiyaa
żółte kartki: Aharchi - Oleksy, Chrharh
Legia Warszawa 0-0 Rekord Bielsko-Biała
żółte kartki: Aharchi, Halouite
Terminarz:
27-28.06. Kraków
22-23.08. Wrocław
12-13.09. Rzeszów
26-27.09. Bydgoszcz