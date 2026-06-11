Opublikowano terminarz Ekstraklasy na sezon 2026/27. Legia Warszawa rozgrywki rozpocznie wyjazdowym meczem do Szczecina, a następnie zmierzy się na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin.

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Sezon rozpocznie się 24 lipca. W ostatniej kolejce stołeczny zespół podejmie w Warszawie GKS Katowice.

Terminarz Legii:



1. kolejka, 25 lipca 2026 - Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

2. kolejka, 1 sierpnia 2026 - Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

3. kolejka, 8 sierpnia 2026 - Korona Kielce - Legia Warszawa

4. kolejka, 15 sierpnia 2026 - Legia Warszawa - Radomiak Radom

5. kolejka, 22 sierpnia 2026 - Piast Gliwice - Legia Warszawa

6. kolejka, 29 sierpnia 2026 - Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

7. kolejka, 5 września 2026 - Motor Lublin - Legia Warszawa

8. kolejka, 12 września 2026 - Legia Warszawa - Widzew Łódź

9. kolejka, 19 września 2026 - Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

10. kolejka, 10 października 2026 - Legia Warszawa - Wisła Kraków

11. kolejka, 17 października 2026 - Cracovia - Legia Warszawa

12. kolejka, 24 października 2026 - Legia Warszawa - Lech Poznań

13. kolejka, 31 października 2026 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa

14. kolejka, 7 listopada 2026 - Legia Warszawa - Raków Częstochowa

15. kolejka, 21 listopada 2026 - Wisła Płock - Legia Warszawa

16. kolejka, 28 listopada 2026 - Legia Warszawa - Wieczysta Kraków

17. kolejka, 5 grudnia 2026 - GKS Katowice - Legia Warszawa

18. kolejka, 12 grudnia 2026 - Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

19. kolejka, 30 stycznia 2027 - Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

20. kolejka, 6 lutego 2027 - Legia Warszawa - Korona Kielce

21. kolejka, 13 lutego 2027 - Radomiak Radom - Legia Warszawa

22. kolejka, 20 lutego 2027 - Legia Warszawa - Piast Gliwice

23. kolejka, 27 lutego 2027 - Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

24. kolejka, 6 marca 2027 - Legia Warszawa - Motor Lublin

25. kolejka, 13 marca 2027 - Widzew Łódź - Legia Warszawa

26. kolejka, 20 marca 2027 - Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

27. kolejka, 3 kwietnia 2027 - Wisła Kraków - Legia Warszawa

28. kolejka, 10 kwietnia 2027 - Legia Warszawa - Cracovia

29. kolejka, 17 kwietnia 2027 - Lech Poznań - Legia Warszawa

30. kolejka, 23 kwietnia 2027 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze

31. kolejka, 1 maja 2027 - Raków Częstochowa - Legia Warszawa

32. kolejka, 8 maja 2027 - Legia Warszawa - Wisła Płock

33. kolejka, 15 maja 2027 - Wieczysta Kraków - Legia Warszawa

34. kolejka, 22 maja 2027 - Legia Warszawa - GKS Katowice

​ CAŁY TERMINARZ EKSTRAKLASY 2026/2027

Ogólne założenia terminarza

Początek rozgrywek: 24 lipca 2026 roku

Ostatnia kolejka jesienią: 11-14 grudnia 2026 roku (później ew. mecze zaległe w dniach 16-20 grudnia 2026 roku)

Rozpoczęcie wiosną: 29 stycznia 2027 roku

Koniec rozgrywek: 22 maja 2027 roku

Terminy meczów Ekstraklasy - Puchar Polski

Przed meczami pierwszej rundy, 1/16 oraz 1/8 finału rozgrywek Pucharu co do zasady nie będzie meczów rozgrywanych w poniedziałki, co pozwoli na łatwiejsze przygotowanie planu transmisji rozgrywek ligowych i pucharowych (w zależności od wyników zespołów Ekstraklasy w poszczególnych rundach PP)

W dniu finału Pucharu Polski będą zaplanowane mecze ligowe, jednakże w godzinach niekolidujących z meczem finałowym.

Terminy w środku tygodnia

W całym sezonie nie ma zaplanowanej kolejki w środku tygodnia.

Terminy rezerwowe:

1/2 września 2026 – dla zespołów uczestniczących w kwalifikacjach rozgrywek UEFA (5. kolejka)

15/16 września 2026 – dodatkowy dla zespołów uczestniczących w kwalifikacjach rozgrywek UEFA

15/16 grudnia oraz 19/20 grudnia 2026 – termin rezerwowy dla meczów przełożonych

2/3 lutego i 9/10 lutego 2027 – termin rezerwowy dla meczów przełożonych

20/21 kwietnia 2027 – termin rezerwowy dla meczów przełożonych, w szczególności w terminach wiosennych, ew. finalistów Pucharu Polski)

11/12 maja 2027 – zasadniczy termin rezerwowy dla meczów przełożonych w 31 kolejce z udziałem finalistów Pucharu Polski