Terminarz Ekstraklasy na sezon 2026/27

fot. Ekstraklasa
źródło: Ekstraklasa

Opublikowano terminarz Ekstraklasy na sezon 2026/27. Legia Warszawa rozgrywki rozpocznie wyjazdowym meczem do Szczecina, a następnie zmierzy się na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin. 

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Sezon rozpocznie się 24 lipca. W ostatniej kolejce stołeczny zespół podejmie w Warszawie GKS Katowice. 

Terminarz Legii:

1. kolejka, 25 lipca 2026 - Pogoń Szczecin - Legia Warszawa
2. kolejka, 1 sierpnia 2026 - Legia Warszawa - Zagłębie Lubin
3. kolejka, 8 sierpnia 2026 - Korona Kielce - Legia Warszawa
4. kolejka, 15 sierpnia 2026 - Legia Warszawa - Radomiak Radom
5. kolejka, 22 sierpnia 2026 - Piast Gliwice - Legia Warszawa
6. kolejka, 29 sierpnia 2026 - Legia Warszawa - Śląsk Wrocław
7. kolejka, 5 września 2026 - Motor Lublin - Legia Warszawa
8. kolejka, 12 września 2026 - Legia Warszawa - Widzew Łódź
9. kolejka, 19 września 2026 - Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa
10. kolejka, 10 października 2026 - Legia Warszawa - Wisła Kraków
11. kolejka, 17 października 2026 - Cracovia - Legia Warszawa
12. kolejka, 24 października 2026 - Legia Warszawa - Lech Poznań
13. kolejka, 31 października 2026 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa
14. kolejka, 7 listopada 2026 - Legia Warszawa - Raków Częstochowa
15. kolejka, 21 listopada 2026 - Wisła Płock - Legia Warszawa
16. kolejka, 28 listopada 2026 - Legia Warszawa - Wieczysta Kraków
17. kolejka, 5 grudnia 2026 - GKS Katowice - Legia Warszawa
18. kolejka, 12 grudnia 2026 - Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

 

19. kolejka, 30 stycznia 2027 - Zagłębie Lubin - Legia Warszawa
20. kolejka, 6 lutego 2027 - Legia Warszawa - Korona Kielce
21. kolejka, 13 lutego 2027 - Radomiak Radom - Legia Warszawa
22. kolejka, 20 lutego 2027 - Legia Warszawa - Piast Gliwice
23. kolejka, 27 lutego 2027 - Śląsk Wrocław - Legia Warszawa
24. kolejka, 6 marca 2027 - Legia Warszawa - Motor Lublin
25. kolejka, 13 marca 2027 - Widzew Łódź - Legia Warszawa
26. kolejka, 20 marca 2027 - Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok
27. kolejka, 3 kwietnia 2027 - Wisła Kraków - Legia Warszawa
28. kolejka, 10 kwietnia 2027 - Legia Warszawa - Cracovia
29. kolejka, 17 kwietnia 2027 - Lech Poznań - Legia Warszawa
30. kolejka, 23 kwietnia 2027 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze
31. kolejka, 1 maja 2027 - Raków Częstochowa - Legia Warszawa
32. kolejka, 8 maja 2027 - Legia Warszawa - Wisła Płock
33. kolejka, 15 maja 2027 - Wieczysta Kraków - Legia Warszawa
34. kolejka, 22 maja 2027 - Legia Warszawa - GKS Katowice

 CAŁY TERMINARZ EKSTRAKLASY 2026/2027

Ogólne założenia terminarza

Początek rozgrywek: 24 lipca 2026 roku
Ostatnia kolejka jesienią: 11-14 grudnia 2026 roku (później ew. mecze zaległe w dniach 16-20 grudnia 2026 roku)
Rozpoczęcie wiosną: 29 stycznia 2027 roku
Koniec rozgrywek: 22 maja 2027 roku

Terminy meczów Ekstraklasy - Puchar Polski

Przed meczami pierwszej rundy, 1/16 oraz 1/8 finału rozgrywek Pucharu co do zasady nie będzie meczów rozgrywanych w poniedziałki, co pozwoli na łatwiejsze przygotowanie planu transmisji rozgrywek ligowych i pucharowych (w zależności od wyników zespołów Ekstraklasy w poszczególnych rundach PP)

W dniu finału Pucharu Polski będą zaplanowane mecze ligowe, jednakże w godzinach niekolidujących z meczem finałowym.

Terminy w środku tygodnia

W całym sezonie nie ma zaplanowanej kolejki w środku tygodnia.

Terminy rezerwowe:

1/2 września 2026 – dla zespołów uczestniczących w kwalifikacjach rozgrywek UEFA (5. kolejka)
15/16 września 2026 – dodatkowy dla zespołów uczestniczących w kwalifikacjach rozgrywek UEFA
15/16 grudnia oraz 19/20 grudnia 2026 – termin rezerwowy dla meczów przełożonych
2/3 lutego i 9/10 lutego 2027 – termin rezerwowy dla meczów przełożonych
20/21 kwietnia 2027 – termin rezerwowy dla meczów przełożonych, w szczególności w terminach wiosennych, ew. finalistów Pucharu Polski)
11/12 maja 2027 – zasadniczy termin rezerwowy dla meczów przełożonych w 31 kolejce z udziałem finalistów Pucharu Polski



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Komentarze (11)

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L - 30 minut temu, *.play.pl

Klasyka. 3 najciekawsze mecze z rzedu, wszystkie u nas na jesieni. Wiosna u nas - nuda.

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Sylwek do - 42 minuty temu, *.plus.pl

Trochę słabo...jesień na Ł3 to mocne ekipy Lech, Raków,Śląsk,Widzew, Wisła,

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L - 32 minuty temu, *.play.pl

@Sylwek do:2 beniaminkow, mega mocne ekipy XD

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eLmo - 11 minut temu, *.157.196

@L: przeciez nie o pilke tu chodzi....

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Kibic Legii - 44 minuty temu, *.play-internet.pl

Dobrze, że dali Szczecin bo znowu to samo: Lubin dom, Kielce wyjazd, pierwszy wyjazd na wiosnę: Lubin

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Karol - 44 minuty temu, *.orange.pl

Fajnie a kiedy transfery żeby nie było jak sezon temu bo elitima pankova kuna nie ma a to byli topowi piłkarze wiosny a więc muszą być sensowne transfery np Bereszyński za stojanovica

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L - 31 minut temu, *.play.pl

@Karol: Ominales, ze za Pankova przyszedl Arsenic i Zjawinski wzmocnil atak? A reszta przyjdzie jak sie sezon skonczy, na razie sezon kontraktowy trwa do 30 czerwca a chlop pyta kiedy transfery, zwlaszcza, ze nie gramy w pucharach i nie musimy sie spieszyc.

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Jerry - 26 minut temu, *.play.pl

@Karol: Brawo. Nauka odnośnie zeszłego sezonu nie poszła na marne. Nie piję do Ciebie tylko tak ogólnie.

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jak co roku - 57 minut temu, *.autocom.pl

znów wpier... z koroną na otwarcie wiosny?

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Johny - 1 godzinę temu, *.153.224

Lech i Raków na wyjazdach dopiero na wiosnę. Zapowiada się ciekawa końcówka.

Początek z górki, szczególnie że nie gramy w pucharach. W 5 pierwszych meczach powinny być same wygrane. Ewentualnie remis w Szczecinie jeśli grajki będą jeszcze głowami na urlopach.

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R - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Zaczynamy od Szczecina. Fajny wyjazd

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