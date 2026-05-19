Bobić zostaje, Żewłakow prawdopodobnie odejdzie

Michał Żewłakow, Fredi Bobić | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Fakt

Jak informuje Fakt, Legia Warszawa przedłuży wygasający po sezonie kontrakt z Fredim Bobiciem. Najprawdopodobniej w tej sytuacji klub rozstanie się z Michałem Żewłakowem, który pełni funkcję dyrektora sportowego. 

"To Niemiec stał za negocjacjami przy przedłużeniach kontraktów m.in. Rafała Augustyniaka, Bartosza Kapustki czy Jakuba Żewłakowa. Stawał również do zdjęć i zabierał głos, gdy kontrakt z klubem podpisywał 30-letni chorwacki bramkarz Ivan Brkić. Mocno osłabła natomiast pozycja dotychczasowego dyrektora sportowego. - Żewłakow został wyraźnie odsunięty, a jego przyszłość jest niejasna. Raczej odejdzie - dodał nasz rozmówca." - czytamy.

 

Bobić pracuje w Legii od kwietnia ubiegłego roku. 



