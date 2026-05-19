Napastnik Polonii trafi do Legii

Jak informuje portal Przegląd Sportowy Onet, Legia Warszawa finalizuje transfer nowego napastnika. Do drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna dołączy najskuteczniejszy zawodnik pierwszoligowej Polonii Warszawa.
Transakcja była do końca trzymana przy Łazienkowskiej w ścisłej tajemnicy.
Zjawiński w przeszłosci byl zawodnikiem młodzieżowych drużyn Legii. Następnie reprezentował barwy Sandecji Nowy Sącz, Stali Mielec, Lechii Gdańsk i Widzewa Łódź. Od dwóch sezonów gra w Polonii.
W bieżących rozgrywkach strzelił 19 bramek.