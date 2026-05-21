MKS Dąbrowa Górnicza 86-98 Legia Warszawa. Legia w półfinale!

W czwartym ćwierćfinałowym meczu fazy play-off koszykarze Legii Warszawa wygrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 98-86 i awansowali do półfinału play-off! Wyniki rywalizacji 3-1 dla Legii.
Rywalem "Zielonych Kanonierów" będzie zwycięzca pary Dziki Warszawa - Trefl Sopot. Aktualny stan rywalizacji to 2-1 dla Dzików.
PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 86-98 Legia Warszawa
Kwarty: 23-27, 20-22, 20-24, 23-25
MKS Dąbrowa Górnicza
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|D. Bonner
|26:22
|7
|2/6 (33%)
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|0
|8
|0
|2
|J. Wojdała
|0:58
|0
|0
|0
|0
|4
|M. Piechowicz
|17:22
|9
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|5
|0
|1
|5
|A. Załucki
|5:53
|3
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|1
|0
|1
|6
|M. Zabłocki
|0:58
|0
|1
|0
|0
|8
|L. Muhammad
|30:01
|15
|5/15 (33%)
|5/12 (41%)
|0/3 (0%)
|5/5 (100%)
|2
|2
|3
|9
|J. Thomas
|6:10
|3
|1/4 (25%)
|0/1 (0%)
|1/3 (33%)
|4
|0
|0
|10
|J. Musiał
|17:10
|15
|5/7 (71%)
|3/4 (75%)
|2/3 (66%)
|3/5 (60%)
|2
|2
|2
|11
|R. Curry Jr
|25:44
|2
|1/6 (16%)
|1/4 (25%)
|0/2 (0%)
|0/4 (0%)
|1
|7
|4
|14
|J. Gray
|20:30
|11
|4/7 (57%)
|1/1 (100%)
|3/6 (50%)
|4
|1
|1
|15
|M. Peterka
|31:40
|15
|5/9 (55%)
|4/7 (57%)
|1/2 (50%)
|4/5 (80%)
|9
|2
|3
|32
|A. Bogucki
|17:12
|6
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|1
|0
|4
|Suma
|86
|29/64 (45%)
|17/36 (47%)
|12/28 (42%)
|16/25 (64%)
|36
|22
|19
Trener: Artur Gronek
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|30:56
|16
|6/11 (54%)
|2/4 (50%)
|4/7 (57%)
|7
|3
|3
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|29:41
|10
|4/11 (36%)
|2/5 (40%)
|2/6 (33%)
|0
|7
|2
|5
|W. Tomaszewski
|0:46
|0
|0
|0
|0
|7
|D. Brewton Iii
|24:58
|15
|6/15 (40%)
|4/9 (44%)
|2/6 (33%)
|1/2 (50%)
|3
|6
|3
|15
|O. Siliņš
|23:12
|16
|5/10 (50%)
|1/2 (50%)
|4/8 (50%)
|2/2 (100%)
|3
|0
|3
|23
|M. Kolenda
|19:41
|3
|1/6 (16%)
|0/1 (0%)
|1/5 (20%)
|6
|3
|2
|25
|R. Thompson
|10:54
|6
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|3/4 (75%)
|5
|1
|2
|32
|M. Wilczek
|13:20
|3
|1/3 (33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|1
|1
|40
|S. Hunter
|19:20
|8
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|2/4 (50%)
|6
|1
|2
|42
|C. Ponsar
|27:12
|21
|9/13 (69%)
|8/10 (80%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|10
|4
|3
|Suma
|98
|36/75 (48%)
|20/37 (54%)
|16/38 (42%)
|10/14 (71%)
|43
|26
|21
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Szczurewski, Jakub Pietrzak