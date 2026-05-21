MKS Dąbrowa Górnicza 86-98 Legia Warszawa. Legia w półfinale!

fot. Bodziach
Woytek
W czwartym ćwierćfinałowym meczu fazy play-off koszykarze Legii Warszawa wygrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 98-86 i awansowali do półfinału play-off!  Wyniki rywalizacji 3-1 dla Legii.

Rywalem "Zielonych Kanonierów" będzie zwycięzca pary Dziki Warszawa - Trefl Sopot. Aktualny stan rywalizacji to 2-1 dla Dzików.

 

Kwarty: 23-27, 20-22, 20-24, 23-25

MKS Dąbrowa Górnicza

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0D. Bonner26:2272/6 (33%)1/3 (33%)1/3 (33%)2/2 (100%)080
2J. Wojdała 0:580000
4M. Piechowicz17:2293/4 (75%)3/4 (75%)501
5A. Załucki5:5331/2 (50%)1/2 (50%)101
6M. Zabłocki0:580100
8L. Muhammad30:01155/15 (33%)5/12 (41%)0/3 (0%)5/5 (100%)223
9J. Thomas6:1031/4 (25%)0/1 (0%)1/3 (33%)400
10J. Musiał17:10155/7 (71%)3/4 (75%)2/3 (66%)3/5 (60%)222
11R. Curry Jr25:4421/6 (16%)1/4 (25%)0/2 (0%)0/4 (0%)174
14J. Gray20:30114/7 (57%)1/1 (100%)3/6 (50%)411
15M. Peterka31:40155/9 (55%)4/7 (57%)1/2 (50%)4/5 (80%)923
32A. Bogucki17:1262/4 (50%)2/4 (50%)2/4 (50%)104
Suma8629/64 (45%)17/36 (47%)12/28 (42%)16/25 (64%)362219

Trener: Artur Gronek

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves30:56166/11 (54%)2/4 (50%)4/7 (57%)733
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta29:41104/11 (36%)2/5 (40%)2/6 (33%)072
5W. Tomaszewski0:460000
7D. Brewton Iii24:58156/15 (40%)4/9 (44%)2/6 (33%)1/2 (50%)363
15O. Siliņš23:12165/10 (50%)1/2 (50%)4/8 (50%)2/2 (100%)303
23M. Kolenda19:4131/6 (16%)0/1 (0%)1/5 (20%)632
25R. Thompson10:5461/2 (50%)0/1 (0%)1/1 (100%)3/4 (75%)512
32M. Wilczek13:2031/3 (33%)0/1 (0%)1/2 (50%)111
40S. Hunter19:2083/4 (75%)3/4 (75%)2/4 (50%)612
42C. Ponsar27:12219/13 (69%)8/10 (80%)1/3 (33%)2/2 (100%)1043
Suma9836/75 (48%)20/37 (54%)16/38 (42%)10/14 (71%)432621

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Szczurewski, Jakub Pietrzak


Komentarze (7)

KAMIL - 35 minut temu, *.com.pl

Brawo awans jest i seria skończona dziś choć już było blisko powtórki bo szybko roztrwoniona została przewaga znów +15 ! to teraz niech Trefl wygra i się tłuką w 5 meczach

Denton - 40 minut temu, *.play.pl

Pat Bonner to kiedyś był legendarny bramkarz irlandzki (legenda Glasgow Celtic)

p10 - 42 minuty temu, *.orange.pl

Wymęczone zwycięstwo mimo bardzo zmęczonej Dąbrowy. U nas też nogi ciężkie. Dobrze, że trójki zaczęły masowo wpadać w końcówce, a MKS stanął jak nas dogonił. I zbiórki w ataku Ponsara. Teraz wypocząć, bo z taką grą jak dziś z mocniejszą drużyną byłby 5-ty mecz.

Pluta ma problem z rozbijaniem strefy bo cały czas piłkę sam kozłuje i nie ma ruchu innych graczy za wiele. Ale najważniejszy że jest awans .

Od półfinału zaczyna się gra na poważnie. Kto będzie to będzie. Dziki mają artystę Hortona, co potrafi trafić 3 trójki w ostatniej minucie. Trefl zaś wysoki i fizyczny skład tylko nie doleczony po urazach. Jak wróci Witliński to bez jednego super meczu Tassa możemy nie dać rady. Witliński będzie przestawiał czy to Huntera, czy Thompsona pod koszem jeden na jeden. Kemp miał taki mecz w których zapakował 5 bloków Anwilowi, mimo padaki przez praktycznie cały sezon. Tass jednak obecnie ma głowę na wakacjach a nie playoff.

Reader - 57 minut temu, *.play.pl

to teraz czekamy na DzIki żeby zagrali w półfinale

ws - 1 godzinę temu, *.play.pl

Czekamy na przeciwnika. Nie wiem z kim wolałbym grać w półfinale ale ważne żeby dowiedzieć się o tym dopiero w niedzielę. 🤣

Pajączek - 1 godzinę temu, *.play.pl

Poprawcie wynik meczu

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

W półfinale już tak łatwo nie będzie..

