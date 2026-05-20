Czy Elitim zostanie w Legii? Sprzeczne doniesienia mediów

Sezon 2025/26 dobiega końca, ale wciąż nie jest znana przyszłość kilku zawodników, którym kończą się kontrakty z Legią Warszawa. Jednym z nich jest Juergen Elitim.

Przed południem Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl, poinformował, że jest spora szansa, że Kolumbijczyk zostanie w Legii.

"Mam dobre sygnały. To nie jest jeszcze dopięte na ostatni guzik, ale jest bliżej niż dalej przedłużenia współpracy z Juergenem Elitimem. Jest spora szansa, że zostanie w klubie i jest taka intencja obu stron, żeby to zrobić." - powiedział Włodarczyk.

Wieczorem kompletnie inne informacje przekazał Piotr Koźmiński z goal.pl. Według niego "wszystko jest już jasne - Elitim odejdzie po tym sezonie z Legii. Ma kontynuować karierę poza Polską."