Elitim jednak odejdzie z Legii? Sprzeczne doniesienia mediów

Następnie tę samą informację potwierdził Włodarczyk, dodając, że nowym klubem Kolumbijczyka ma być turecki Bursaspor. Piłkarz miał już podpisać umowę.

Wieczorem kompletnie inne informacje przekazał Piotr Koźmiński z goal.pl. Według niego "wszystko jest już jasne - Elitim odejdzie po tym sezonie z Legii. Ma kontynuować karierę poza Polską."

"Mam dobre sygnały. To nie jest jeszcze dopięte na ostatni guzik, ale jest bliżej niż dalej przedłużenia współpracy z Juergenem Elitimem. Jest spora szansa, że zostanie w klubie i jest taka intencja obu stron, żeby to zrobić." - powiedział Włodarczyk.

Przed południem Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl, poinformował, że jest spora szansa, że Kolumbijczyk zostanie w Legii.

Sezon 2025/26 dobiega końca, ale wciąż nie jest znana przyszłość kilku zawodników, którym kończą się kontrakty z Legią Warszawa. Jednym z nich jest Juergen Elitim.

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Przykro ale Elitim odchodzi mecz pozegnalny decyzja podjeta !!! odpowiedz

Derwall - 1 godzinę temu, *.orange.pl podkreślam że to jest tylko moje zdanie; zdrowo myślący trener chcąc zbudować a zarazem nie zburzyć podstaw musi mieć trzon drużyny , którym ufa i wokół nich zbuduje team który chce i umie razem grać =moje typy; Hindrich, Piątkowski ,Leszczyński ,Elitim ,Kapustka{mimo fatalnego sezonu } Vinagre ,{również sezon do zapomnienia choć powodem jest długa ciężka konyuzja} i Zjawiński w Towarzystwie z Nsame{warunek aby przeciwnicy po 3-4 meczach nie wyeliminowali nam Profesora przy którym rozwinie sie ten zespół) a reszta to??? może ktoś wracający z wypożyczenia , ktoś z młodych i jeszcze chcących coś osiągnąć , i 2-3 transfery( jeszcze nie 30 latków ,mile widziany przedział 26-28 ) pomocnicy i skrzydłowi ,kreatywni, mobilni, strzał z dystansu ,i technika z b.dobrym podaniem (ktoś musi ich napędzać w ofensywie i zmuszać przeciwnika do błedów gdy ich drużyna się broni ,Dziękuję Legia Mocno💪❤️💥 odpowiedz

LWGZ - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak wyglada to niewazne wazne jak gra czekamy jaka zapadnie decyzja !!! odpowiedz

Rafi - 1 godzinę temu, *.play.pl Swoją drogą na tym zdjęciu wygląda jak Tytus de Zoo odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Jak dostanie z pół melona za podpis to zostanie, a my nie będziemy musieli, płacić 1 za podobnego grajka, no chyba, że w innym klubie dostanie więcej za podpis😎 odpowiedz

BRNB - 6 godzin temu, *.orange.pl Lepiej czy gorzej ale gra stabilnie, wiek jeszcze odpowiedni takze ewntualnie kontrakt "2" - letni nie dluzszy a dalej czas pokaze takze dac jeszcze szanse decyzja nalezy do zainteresowanego a odnosnie stylu gry w pomocy bardziej ofensywny !!! odpowiedz

borsuk - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Oby kontrakt 1+1, bo ostatnio to szału w jego grze nie ma. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl ALE JAK TO?! Przeciez on juz do Widzewa poszedl, a nie czekaj, do 2 ligi tureckiej idzie XDDDD odpowiedz

Bronek 49 - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Żadne wzmocnienie odpowiedz

1234 - 8 godzin temu, *.164.8 Generalnie przekonywanie zawodnika żeby został w Legii mimo, że chciał odejść poprzez dawanie mu więcej pieniędzy od reszty to nie jest dobra droga. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @1234: Jakby chcial doejsc to by odszedl. Nie rob widzewa z logiki, chlopie. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net @L: Ty to zamknij jape. Wszędzie twoje komentarze to marsze od się i jakąś napinka do każdego. Ludzie mają własne zdanie i nikogo nie interesuje twoje nachalne przekonywanie do swoich "racji" haha. Ty idź do psychologa dzieciaku albo do psychiatry lepiej. Hahah odpowiedz

ws - 8 godzin temu, *.play.pl To byłaby najlepsza wiadomość w sprawie przedłużenia kontraktu. Może podpisze na 2 lata jeśli będzie mógł odejść zimą za niezłą kasę. A czy Pascal Mozie zostaje czy odchodzi? odpowiedz

pio - 8 godzin temu, *.plus.pl super, musi zostać odpowiedz

geds - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Jeszcze jeden do środka by się przydał. Tylko ciut bardziej regularny - cenie Elitima ale w niektórych meczach za bardzo znika - i trochę bardziej bramkostrzelny, czyli Vadis. O ktoś taki razem z Elitimem to byłoby super. Brakuje 1o a za nią grałby Elitim z Szymańskim. Kapustka lepiej jakby wrócił na skrzydło. Gdy był młody i wszyscy się nim zachwycali był skrzydłowym. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @geds: Zapomnij o kims takim jak Vadis. Raz, ze to bez sensu, bo musisz takiego goscia odbudowac bo nie przyjdzie ci ktos a'la Vadis w formie i jak sie odbuduje to po sezonie odejdzie. To ja wole kogos z innymi cechami, ktory pogra tu ze 2-3 lata. Ktos typu Hellebrand z Gornika. A 2, ze nas nie stac na milionowe kontrakty a i Papszunowi niepotrzebny gwiazdorek, ktory nie bedzie tyrał. odpowiedz

Tp69 - 6 godzin temu, *.play.pl @geds: Kapustka tylko lawka i 30 min (podobnie jak Wszolek). odpowiedz

Obcy - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Żewłakow podobno odchodzi to będzie na kontrakt dla Elitima. odpowiedz

Brwinów - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Oby! Super gracz. Jego przedłużenie powinno być priorytetem w tym oknie transferowym. odpowiedz

warszawiak1234 - 10 godzin temu, *.play-internet.pl to by była wiadomość miesiąca maja !! jeden z niewielu którego piłka nie parzy tylko wie co z nią zrobić. Zróbcie wszystko żeby zechciał zostać w Legii po tym sezonie odpowiedz

scout - 10 godzin temu, *.comcast.net Moze menager Elitima ma jeszcze tak dobrego pilkarza jakiegos skrzydlowego czy srodkowego pomocnika? odpowiedz

123 - 10 godzin temu, *.play.pl Szukac lepszego. Elitim juz wyzej nie podskoczy. Na srodek i dol tabeli ok. Wyzsze cele za slaby. odpowiedz

matias - 9 godzin temu, *.play.pl @123: 😂😂 co za dzban to napisał hahaha odpowiedz

123 - 4 godziny temu, *.play.pl @matias: Dzbanem, to ty jestes. odpowiedz

max - 10 godzin temu, *.warszawa.pl Prawda jest taka, że klub jest na minusie i szuka oszczędności.



Każdy komu kończy się kontrakt dostaje opcje przedłużenia ale na gorszych warunkach. Będą się zgadzać bo nikt w Polsce nawet tych gorszych warunków nie jest w stanie spełnić. A Barca się o nich nie bije.



Ot cała tajemnica negocjacji. 😎 odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @max: Ale miedzy polska liga a Barca jest milion klubow, ktore spokojnie dadza wiecej niz Legia. odpowiedz

Art - 10 godzin temu, *.play.pl Ogólnie nie rozumiem zachwytów ekspertów nad Elitimem ale z braku laku... odpowiedz

DziadzioL - 11 godzin temu, *.33.122 Tak jest! I jeszcze dokupić mu Omenę że spadkowicza,są tacy podobni że wprowadzą w błąd każdego przeciwnika. 😎😎 odpowiedz

endrjuuu - 10 godzin temu, *.mediatelekom.pl @DziadzioL: Dobry pomysł. Tym bardziej, że Elitim to środek pomocy a Kamilo Mena boczny/skrzydłowy. Razem nieźle by siali postrach w ekstraklasie :-P odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.play.pl @DziadzioL: Mene juz chcial Feio. Mogliby wrocic do tego pomyslu, ale nie wiem czy jest sens skoro my nie gramy skrzydłowymi za czesto. odpowiedz

Daroslaw - 11 godzin temu, *.play-internet.pl 🔥🔥🔥 odpowiedz

Traktorland - 11 godzin temu, *.centertel.pl To by była najlepsza wiadomości jak to się potwierdzi to może nie będzie ten następny sezon stracony 💪🙏 odpowiedz

