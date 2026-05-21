Ambroziak na podium Pucharu 100-lecia Gdyni

W Gdyni rozegrano żeglarskie zawody Pucharu 100-lecia Gdyni, będące eliminacjami Mistrzostw Świata i Europy oraz OOM w klasie Optimist. 13 zawodników Legii wzięło w nich udział, a pięciu z nich uplasowało się w najlepszej 20-tce. Na miejscu trzecim zawody zakończył Maksymilian Ambroziak.
Legioniści zajęli następujące lokaty: 3. Maksymilian Abroziak, 12. Stanisław Manecki, 17. Milan Puskar, 18. Bianka Kowalik, 23. Jan Pietuszko, 36. Helena Kisiel, 70. Henryk Kirejczyk, 82. Klara Krzywicka, 92. Patrycja Pietuszko, 102. Pola Woszczak, 148. Paweł Brabander, 172. Franciszek Junko, 189. Henryk Rakowicz-Martins.