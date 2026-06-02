Uraz Gabriela Kobylaka. Chciał go GKS

Gabriel Kobylak był blisko zmiany barw klubowych, ale doznał urazu, który eliminuje go z treningów na kilka tygodni. Sprowadzeniem 24-letniego bramkarza zainteresowany był GKS Katowice, ale w tej sytuacji transfer stanął pod znakiem zapytania - informuje portal meczyki.pl.

W minionym sezonie Kobylak wystąpił w dwóch meczach, 33 razy zasiadał na ławce rezerwowych. Po sprowadzeniu Otto Hindricha spadł w hierarchii na trzecie miejsce. Po odejściu Kacpra Tobiasza Legia zakontraktowała Ivana Brkicia, więc sytuacja "Kobiego" nie ulegnie poprawie.





Kontrakt Kobylaka z Legią obowiązuje do czerwca 2027 roku.