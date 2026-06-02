Uraz Gabriela Kobylaka. Chciał go GKS

Gabriel Kobylak | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: meczyki.pl

Gabriel Kobylak był blisko zmiany barw klubowych, ale doznał urazu, który eliminuje go z treningów na kilka tygodni. Sprowadzeniem 24-letniego bramkarza zainteresowany był GKS Katowice, ale w tej sytuacji transfer stanął  pod znakiem zapytania - informuje portal meczyki.pl. 

W minionym sezonie Kobylak wystąpił w dwóch meczach, 33 razy zasiadał na ławce rezerwowych. Po sprowadzeniu Otto Hindricha spadł w hierarchii na trzecie miejsce. Po odejściu Kacpra Tobiasza Legia zakontraktowała Ivana Brkicia, więc sytuacja "Kobiego" nie ulegnie poprawie.

 

Kontrakt Kobylaka z Legią obowiązuje do czerwca 2027 roku. 



Komentarze (2)

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 34 minuty temu, *.110.14

Kto tych kasztanów kontraktował? Nazwiska!

Wyrwikufel - 53 minuty temu, *.vectranet.pl

A to feler, westchnął seler...

