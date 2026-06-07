Biblioteka legionisty: Stadiony piłkarskie. Wielki atlas (347)

W ostatnich dniach na rynku ukazał się ładnie wydany album, prezentujący 1000 stadionów z całego świata. Na świecie publikacja przygotowana przez Buchmanna miała swoją premierę w roku ubiegłym. Teraz pracę postanowiono przełożyć na język polski.

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Opisy poszczególnych stadionów są raczej pobieżne, by całość nie zajmowała zbyt wiele miejsca. W środku znalazły się fotografie niektórych z opisywanych obiektów. Całość opracowana została w porządku geograficznym - najpierw podzielono pracę na rozdziały (kontynenty), a pośród nich szukamy stadionów z poszczególnych krajów (choć te nie zostały ułożone alfabetycznie). Niektóre zostały potraktowane bardzo dokładnie, jak choćby Ameryka Południowa. Nawet z Polski znajdziemy sporo obiektów, i to nie tylko te, które znają wszyscy kibice.





Oczywiście znajdziemy parę słów o stadionie Legii czy stadionie Narodowym, ale zaskoczyć może krótka wzmianka o stadionie Orła Kozy czy Promienia Opalenica. Dla porównania spośród litewskich stadionów opisany został tylko jeden. Na pewno ciekawostką będą zdjęcia pięknie położonych stadionów nad Oceanem Indyjskich czy obiektów pośród gór. Czasem oczywiście są to nie tyle stadiony, co boiska leżące w cudownych miejscach, jak to w Queqertarsuaq, gdzie rozgrywane są mecze o mistrzostwo Grenlandii.

"Kibice Legii Warszawa są wyjątkowo kreatywni. Jedna z ich najlepszych opraw to Legioland. Na ogromnej sektorówce widać trzy figurki Lego, jedną w koszulce klubowej Legii, drugą z maską w klubowych barwach na twarzy, a trzecią trzymającą w dłoni racę. Wszystko to na tle morza czerwonych rac. Dużą część fasady trybuny głównej z 1930 r. zachowano po całkowitej przebudowie w 2011 r. i wkomponowano w fasadę nowego stadionu. Oryginalny stadion należał do polskiego wojska, do czego nawiązuje jego nazwa" - czytamy nt. stadionu przy Łazienkowskiej.

"Pele rozegrał swój ostatni oficjalny mecz w Soccer Bowl w 1977 r. właśnie tutaj, na najstarszym stadionie piłkarskim Ameryki Północnej. Obiekt powstał w 1926 r. i choć był remontowany, udało się zachować elementy oryginalnej architektury. W ostatnich latach przybyło tifosów, a superfan Timber Joey staje na 30-metrowym (100 stóp) pniu ściętego drzewa. Kiedy drużyna zdobywa gola, schodzi z niego, bierze piłę łańcuchową i obcina kawałek kloca, po czym unosi go w górę w geście zwycięstwa" - czytamy o stadionie Providence Park, mieszczącym sie w Portland, w stanie Oregon.

"Klub Vermont Green FC otwarcie uznaje swoją rolę gościa na tym terenie, a zachodni Abenakowie są jego opiekunami. 'Go Green!' skandowane jest z trybun. Kibice segregują śmieci, odpady z przenośnych toalet są przetwarzane na nawóz, a autobusy Green Mountain Transit kursujące na stadion są bezpłatne" - czytamy o obiekcie Virtue Fiels w Burlington.

Album liczy 336 stron i można nabywać go w różnych księgarniach w cenie niższej od tej sugerowanej przez wydawcę.

Tytuł: Stadiony piłkarskie. Wielki atlas (oryg. The World Atlas of Football Stadiums)

Autor: John Gillard, Neel Shelat, Joseph O'Sullivan

Tłumaczenie: Sergiusz Lipnicki, Ewa Miniewicz-Skirzyńska, Marcin Skirzyński, Urszula Szymanderska

Wydawca: Grupa Wydawnicza Foksal

Rok wydania: 2026

Liczba stron: 336

Cena okładkowa: 109,99 zł

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