Wyniki Górskiej w ITF W35 Bluesun Bol Open

Bodziach
Tenisistka Legii Warszawa, Daria Górska wzięła udział w turnieju ITF W35 Bluesun Bol Open 2026 na wyspie Brac w Chorwacji. Legionistka w singlu odpadła w ostatnim etapie kwalifikacji do turnieju głównego. Z kolei w grze podwójnej z Francuzką, Oceane Babel przegrały walkę o półfinał.

Wyniki legionistki:
I runda el.: Daria Górska - Ana Mukic (Chorwacja) 6-1, 6-1
II runda el.: Daria Górska - Nika Ilic (Serbia) 6-0, 6-3
III runda el.: Daria Górska - Oceane Babel (Francja) 1-6, 1-6

I runda: Daria Górska/Oceane Babel - Vaishnavi Adkar (Indie)/Tamila Gadamauri (Belgia) 7-5, 4-6, 10-4
1/4 finału: Górska/Babel - Yara Bartashevich (Francja)/Weronika Falkowska 2-6, 3-6



