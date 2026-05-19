Młodzież: mecze weekendowe (16-17.05)

Legia U19 pokonała 2-1 Znicz Pruszków, po dosyć ciężkim meczu. Legia U17 zremisowała 1-1 z Widzewem. W CLJ U15 mecz Legii z Widzewem przerwano w 71. minucie przy stanie 4-1, z uwagi na uraz zawodnika Legii. Legia U14 pokonała 2-1 Mazovię Mińsk Mazowiecki. Grały też młodsze zespoły akademii i LSS. Więcej informacji wkrótce.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia U19 2-1(0-1) Znicz Pruszków

Gole:

0-1 8 min. Dominik Szafrański

1-1 50 min. Franciszek Pollok (głową, as. Jan Gawarecki z rogu)

2-1 60 min. Bartosz Jukowski (as. Hoang Nguyen)

Strzały 1 połowa: Legia 18(7) - Znicz 14(7).

Legia: Denys Stoliarenko - Bartosz Jukowski Ż, Franciszek Pollok (Kpt), Jan Musiałek - Alex Cetnar (46' Jakub Gliwa), Marcel Laszczyk [10], Hoang Nguyen (64' Dawid Nos), Stnaisław Kubiak (84' Dawid Foks) - Fabian Mazur [09], Ksawery Jeżewski, Jan Gawarecki

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor, Dominik Ciarkowski, Julien Tadrowski

CLJ U17 (2009 i mł.): Widzew Łódź 0-0 Legia Warszawa

Legia: Alex Malchrowicz [10] - Aleks Rzepkowski [10](86' Oliwier Altewęgier [10]), Mikołaj Maćkowiak [10], Oskar Putrzyński [10](76' Jan Rodak), Jarosław Kuc [10] - Adam Łukasiewicz [10], Filip Kwiecień [10](68' Szymon Siekaniec [10]), Franciszek Stępniewski [10](76' Dawid Rodak) - Wiktor Zugaj (68' Adrian Pućka [10]), Daniił Pylypczuk, Igor Brzeziński [10]

Trener: Maciej Pietraszko, II trenerzy: Kamil Kuprianowicz i Paweł Przybył

Legia, która zapewniła już sobie udział w finale MP U17, zremisowała na wyjeździe 0-0 z walczącym jeszcze o udział w meczu o 3.miejsce Widzewem Łódź

CLJ U15 (2011 i mł.): Legia - Widzew, mecz przerwany w 71' przy stanie 4-1

Gole:

1-0 24 min. Tytus Mendakiewicz (gł., as. Szymon Traczykowski)

2-0 44 min. Tytus Mendakiewicz (gł. as. Kajetan Zaliwski)

3-0 46 min. Kacper Kwiatkowski b.a.

3-1 57 min. Hubert Frejter

4-1 53 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

Strzały (celne): Legia 23(13) - Widzew 4(2)

Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Filip Reszka (50' Marcin Kośmiński), Kajetan Zaliwski (64' Maciej Trzupek) - Szymon Traczykowski (70' Mikołaj Ćwikilewicz), Michał Kucała (50' Fryderyk Paprocki), Kacper Kwiatkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trenerzy: Kacper Malicki i Michał Adamowski

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Mazovia MOSiR Mińsk Maz. 1-2(0-1) Legia U14

Gole:

0-1 1 min. Bartłomiej Cząstka (as. Filip Jasiński)

0-2 66 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Karol Szczepek)

1-2 75 min. (rzut karny)

Legia: Gabriel Magdziak, Antoni Kulipński - Michał Har, Ignacy Silski, Oskar Matusiewicz, Stanisław Głębowski, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Klaudiusz Półtorak, Bartłomiej Cząstka, Natan Turniak, Antoni Kośmider, Krzysztof Opanowski, Oskar Marzec, Aleksander Rybka, Adam Smoła, Karol Szczepek, Mateusz Krzyczmonik

Trener: Wojciech Marczyk, II trenerzy: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza

II liga U14: STF Champion Warszawa '12 5-1 (3-1) Legia Soccer Schools U14

Gole:

1-0 19 min. Jerzy Macikowski

2-0 32 min. Jerzy Macikowski

2-1 38 min. Antoni Brociek (as. Maciej Dziankowski)

3-1 39 min. Mikołaj Hołdaś

4-1 49 min. Antoni Kuzawiński

5-1 63 min. Dymitr Leonkiewicz

Strzały(celne)[25-80']: Champion 17(10) - LSS 3(3)

LSS: Maximos Michaelides - Jakub Bujalski, Dzidek Kinasiewicz, Ksawery Płachecki, Filip Bryja, Aleksander Pyzel, Dawid Ryszkowski, Jakub Opieczyński, Antoni Brociek, Hugo Tatarnikov, Marcel Stępniak, Aleksander Pyzel oraz Krystian Dawidiak, Maciej Dziankowski, Franciszek Faryniarz, Kuba Maszewski (br)

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski

I liga U13: Legia U13 - FFK Warszawa '13

Legia: Antoni Kulpiński - Piotr Nowotka, Szymon Płoński, Maksymilian Pająk, Olek Cwyl, Konstantsin Yushkavets [14], Adam Rymszo, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Filip Brzeszczak, Oliwier Siuda

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki

Udany mecz legionistów, którzy pewnie wywiązali się z roli faworyta.

I liga U12 (2014 i mł.): Wilga Garwolin 2014 - Legia I U12

Legia: Stanisław Czajka - Kacper Tryc, Julian Kusak, Eryk Cybulski [15], Alex Nowak, Bronisław Partyka, Mark Danyliuk, Bronisław Partyka, Jan Golański, Igor Czaja (Kpt), Tymoteusz Obierak [15], Stefan Wang, Jan Kordek, Aleksander Gorzelnik [15]

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek

III liga U12 (2014 i mł.): Legia II - Agrykola Warszawa 2014

Legia: Szymon Giera [15] - Wiktor Ugniewski, Diego Koral, Andrzej Regulski-Lokanga, Marcel Uściński [15], Charyton Sokal, Iwo Pawelczak [15], Cezary Kuś [15], Antoni Kret [15], Filip Kubieniec, Karol Giera [15]

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Klaudia Karwacka

Liga U11 (2015 i mł.): Legia Warszawa - BVB Academy WBS Warszawa 2015

Legia: Olivier Kawczyński - Dawid Kłak, Antoni Sroczyński, Ksawery Lewandowski, Oskar Sarna, Szymon Kurzela, Maksymilian Długopolski, Jan Woźniak

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer

Liga U10 (2016 i mł.): Legia Warszawa - Escola Varsovia 2016

Legia: Jerzy Kośnik, Dawid Matysiak, Antoni Kolanowski, Oliwier Bednarz [17], Jerzy Omelczuk, Olaf Olaś, Leon Rymszo, Dawid Tabaka [17], Matvij Chyryba [17]

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Aleksander Waniek, Filip Jadacki

Legia U10 wspierana przez 2 młodszych kolegów, zmierzyła się z Escolą Varsovia 2016. Interesujący, momentami zacięty pojedynek, jednak długimi momentami warunki gry narzucali legioniści.

Liga U9 (2017 i mł.): Victoria Sulejówek 2017 - Legia Warszawa

Legia: Miłosz Smułka, Czesław Jarzyński, Alek Kornaszewski, Piotr Szpicmacher, Dawid Tabaka, Kazimierz Marek, Matvij Chyryba

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Michał Adamowski

Sparing U9 (2017 i mł.): Legia Warszawa - BVB Academy WBS Warszawa

Strzały (10-75'): Legia 60(42) - BVB 16(11)

Legia: Miłosz Smułka, gracz testowany, Czesław Jarzyński, Alek Kornaszewski, Piotr Szpicmacher, Tadeusz Bratos, Dawid Tabaka, Kazimierz Marek, Matvij Chyryba, 3 graczy testowanych

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Michał Adamowski



