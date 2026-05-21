Chodyna wystawiony na sprzedaż

Legia chce odzyskać część pieniędzy, które w czerwcu 2024 roku zainwestowała przy zakupie Chodyny z Zagłębia Lubin. Warszawski klub pozyskał skrzydłowego opłacając jego klauzulę wykupu wynoszącą około 900 tysięcy euro. Jak możemy przeczytać we wspomnianym artykule, Legia jest skłonna sprzedać Chodynę zainteresowanym klubom za pół miliona euro, czyli nieco ponad połowę tej kwoty.

Przez dwa lata w stołecznym zespole Chodyna nie potrafił przekonać do siebie trenerów oraz kibiców. Zawodził i nie był w stanie na stałe przebić się do wyjściowego składu. Do tej pory w barwach Legii rozegrał łącznie 71 spotkań (4313 minut), w których zdobył 7 bramek i 10 asyst. W obecnym sezonie skrzydłowy, grający również na pozycji prawego wahadłowego, zmagał się z wieloma urazami, które eliminowały go z gry. Zagrał w 26 spotkaniach (1381 minut), notując tylko 1 gola i 2 ostatnie podania.

Na tej samej liście wystawionych do sprzedaży zawodników znalazł się również Claude Goncalves, który już przed rozpoczęciem rundy wiosennej otrzymał od klubu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. W przypadku Portugalczyka Legia nie oczekuje kwoty odstępnego, może pożegnać się z nim za darmo.