Transfery

Chodyna wystawiony na sprzedaż

Kacper Chodyna | fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Weszlo.com / Legionisci.com
Latem Legię Warszawa czeka kolejna rewolucja i transfery wielu piłkarzy zarówno do, jak i z klubu. Pewni odejścia z warszawskiego zespołu są już m.in. Radovan Pankov, Kacper Tobiasz czy Patryk Kun. Według informacji portalu Weszło.com na listę transferową "Wojskowych" trafił również Kacper Chodyna.
REKLAMA

Legia chce odzyskać część pieniędzy, które w czerwcu 2024 roku zainwestowała przy zakupie Chodyny z Zagłębia Lubin. Warszawski klub pozyskał skrzydłowego opłacając jego klauzulę wykupu wynoszącą około 900 tysięcy euro. Jak możemy przeczytać we wspomnianym artykule, Legia jest skłonna sprzedać Chodynę zainteresowanym klubom za pół miliona euro, czyli nieco ponad połowę tej kwoty. 

 

Przez dwa lata w stołecznym zespole Chodyna nie potrafił przekonać do siebie trenerów oraz kibiców. Zawodził i nie był w stanie na stałe przebić się do wyjściowego składu. Do tej pory w barwach Legii rozegrał łącznie 71 spotkań (4313 minut), w których zdobył 7 bramek i 10 asyst. W obecnym sezonie skrzydłowy, grający również na pozycji prawego wahadłowego, zmagał się z wieloma urazami, które eliminowały go z gry. Zagrał w 26 spotkaniach (1381 minut), notując tylko 1 gola i 2 ostatnie podania. 

Na tej samej liście wystawionych do sprzedaży zawodników znalazł się również Claude Goncalves, który już przed rozpoczęciem rundy wiosennej otrzymał od klubu wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. W przypadku Portugalczyka Legia nie oczekuje kwoty odstępnego, może pożegnać się z nim za darmo.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

olo69 - 20 minut temu, *.play.pl

I zostanie emeryt Wszołek, rura do przodu zatrzymanie kółeczko i podanie do tyłu, plus coraz częstsze kontuzje☹️

odpowiedz
Fc Bafcelona official - 21 minut temu, *.t-mobile.pl

“You arrived as a star and leave as a legend.”

odpowiedz
Kot w butach - 21 minut temu, *.play.pl

W siną dal ... w siną dal ... uciekaj jak najdalej ajajajjj ...

odpowiedz
L - 32 minuty temu, *.play.pl

Olewinski za niego i lecimy dalej.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.