Oceny legionistów za mecz z Motorem

2026-05-26 | oceny Motor | fot. Legionisci.com
Najwyższe noty za mecz z Motorem otrzymali Otto Hindrich i Jean-Pierre Nsame. Ich występ oceniliście  oceniliście na 5 w skali 1-6. Bardzo dobre notę uzyskał także Elitim . Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 2,2. W sumie oceniały 642 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8.

Hindrich     5,02
Nsame     5,0
Elitim     4,5
Piątkowski     4,3
Chodyna     4,3
Adamski     4,1
Pankov     3,9
Augustyniak     3,8
Żewłakow     3,7
Leszczyński     3,7
Kapustka     3,6
Ruben Vinagre     3,4
Jędrzejczyk     3,3
Tobiasz     2,9
Kováčik     2,9
Rajović     2,2

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (26.05.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

