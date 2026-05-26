Oceny legionistów za mecz z Motorem

Najwyższe noty za mecz z Motorem otrzymali Otto Hindrich i Jean-Pierre Nsame. Ich występ oceniliście oceniliście na 5 w skali 1-6. Bardzo dobre notę uzyskał także Elitim . Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Mileta Rajović - 2,2. W sumie oceniały 642 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,8.
Hindrich 5,02
Nsame 5,0
Elitim 4,5
Piątkowski 4,3
Chodyna 4,3
Adamski 4,1
Pankov 3,9
Augustyniak 3,8
Żewłakow 3,7
Leszczyński 3,7
Kapustka 3,6
Ruben Vinagre 3,4
Jędrzejczyk 3,3
Tobiasz 2,9
Kováčik 2,9
Rajović 2,2