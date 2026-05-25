Wypożyczeni: Strzałek z wygraną

Igor Strzałek mógł cieszyć się z wygranej na koniec przygody z ekstraklasą. Jego Termalica Nieciecza wygrała z Lechią Gdańsk, choć wkład samego zainteresowanego był relatywnie niewielki. W barwach obu Pogoni cenne minuty zdobyli wypożyczeni legioniści, czego nie można powiedzieć o Marcelu Mendesie-Dudzińskim. Młody bramkarz nie doczekał się debiutu w barwach Świtu Szczecin.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) zagrał od 82. minuty w wygranym 3-2 meczu z Lechią Gdańsk.

I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała bezbramkowo z mającym pewne drugie miejsce Śląskiem Wrocław. Stanisław Gieroba nie wystąpił w spotkaniu z powodu czterech żółtych kartek. Na murawę w wybiegli w podstawowym składzie - Jakub Adkonis (do 46. minuty) oraz Mateusz Szczepaniak (do 74. minuty). Natomiast Oliwier Olewiński wszedł na boisko od początku drugiej połowy.

Pogoń zakończyła rozgrywki na 11. miejscu mając 45 punktów na koncie.

Pogoń Siedlce mierzyła się z Wisłą Kraków. I choć "Biała Gwiazda" miała przypieczętowany awans z najwyższego miejsca, to nie odpuściła w ostatnim meczu w I lidze. Wisła wygrała 2-0, a na boisku zameldowali się Bartosz Dembek (90 minut) oraz Jakub Zbróg (do 84. minuty). Siedlczanie uplasowali się tuż nad strefą spadkową z dorobkiem 36. punktów.

Wojciech Banasik (Polonia Bytom) oglądał z wysokości ławki rezerwowych jak jego koledzy przegrywają 1-4 ze Stalą Mielec. Bytomianie okazali się nieznacznie lepsi od grodziszczan kończąc rozgrywki na 10. miejscu (47 pkt.).

II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) nie zagrał w przegranym 0-1 meczu z Rekordem Bielsko-Biała.

Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) nadal zmaga się z urazem mięśnia, co wykluczyło go z występu przeciwko Realowi Saragossa. Ekipa z Wysp Kanaryjskich zremisowała 1-1 z ostatnią drużyną w tabeli. Mimo straty punktów, Las Palmas wciąż pozostaje w grze o baraże o LaLiga.