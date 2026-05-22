Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Młodzieżowe drużyny hokejowej Legii kończą sezon - żacy starsi pokonali na Torwarze ekipę Wikingów Elbląg. Swoje mecze rozegrały także najmłodsze zespoły hokejowej akademii naszego klubu.

ŻAK STARSZY

AH Legia 6-1 UKS Wikingowie Elbląg
Ostatni mecz sezonu zakończyliśmy zwycięstwem 6:1. Największą wartością tego meczu było udowodnienie sobie, że ciężka praca, systematyczność i wzajemne wsparcie mają głęboki sens. Przez cały sezon każdy zawodnik codziennie pracował na rozwój drużyny i budowanie sportowego ducha. Ten mecz pokazał nam, że nawet jeśli efekty nie przychodzą od razu, to konsekwencja i zaangażowanie w końcu przynoszą pożądane rezultaty. Każdy z nas nauczył się czym naprawdę jest sport i ile wymaga poświęcenia, zaangażowania, charakteru i cierpliwości, ale też ile satysfakcji daje w zamian. Wiemy, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. To zwycięstwo dodatkowo zmotywowało nas do dalszych codziennych treningów, aby w kolejnym sezonie rozwijać nowe umiejętności i stawać się coraz lepszymi zawodnikami.
Teraz przed nami seria testów, które pokażą, jak przepracowaliśmy cały sezon i nad czym musimy jeszcze pracować. Traktujemy to jako kolejny krok w naszym rozwoju i motywację do dalszego działania.

LIGA HYBRYDOWA
16 czerwca na lodowisku Torwar nasze drużyny zakończyły udział w rozgrywkach ligi hybrydowej. Najmłodsi zawodnicy z kategorii mini hokeja rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z Lublina i Siedlec. Nie brakowało emocji, a dla części dzieci była to pierwsza okazja do udziału w tego rodzaju turnieju - tym bardziej cieszy zaangażowanie i sportowa postawa naszych najmłodszych hokeistów.

Starsza grupa do lat 14 rozegrała natomiast bardzo ciekawe spotkanie z połączonymi siłami drużyn z Siedlec i Piaseczna. W tej kategorii wiekowej wystąpiły również dzieci, które stosunkowo niedawno rozpoczęły treningi w naszym klubie. Była to świetna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności. Niezwykle emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem 2:2.


