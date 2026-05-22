Niepewna przyszłość Jędrzejczyka i Nsame

Sezon 2025/2026 dobiega końca. Wiadomo już, że kilku zawodników odchodzi z Legii Warszawa. Podczas meczu z Motorem ze stołecznym zespołem pożegnają się: Kacper Tobiasz, Juergen Elitim, Radovan Pankov, Ermal Krasniqi i Patryk Kun. Niepewna jest natomiast przyszłość Artura Jędrzejczyka i Jean-Pierre'a Nsame.

- Tematy Nsame i Jędrzejczyka nie są jeszcze rozstrzygnięte, dlatego jutro ich nie żegnamy - powiedział trener Legii Warszawa, Marek Papszun. - Jędrzejczyk zasługuje na pożegnanie z pompą, tylko dla niego - dodał.



