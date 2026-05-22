Żeglarstwo

Legia rozpoczyna sezon 2026 w PEŻ

Załoga Legii Warszawa przed startem I rundy PEŻ w sezonie 2026 | fot. Sailing Legia
Bodziach
Załoga żeglarskiej Legii Warszawa w sobotę i niedzielę zainauguruje sezon 2026 Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Legioniści przystąpią do rozgrywek by poprawić zeszłoroczny wynik i powalczyć o czołowe lokaty. Pierwsza z czterech rund PEŻ (rozgrywana pod nazwą Nissan Grand Prix) odbędzie się na molo w Sopocie. O tytuł Klubowego Mistrza Polski walczyć będzie 20 załóg.

Legia przystąpi do sezonu w składzie: Jakub Pawluk (sternik), Jacek Przybylak, Jakub Tomczyński, Marcin Banaszek, Michał Szmul, Tobiasz Zajączkowski.

"Wchodzimy w sezon głodni ścigania i gotowi dać z siebie wszystko!" - przekonują legioniści. Naszą drużynę wspiera Odyssey Dealer Group, Red Bull oraz Orlen.

Kolejne rundy Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej odbywać się będą w Pucku (26-28 czerwca), Gdyni (21-23 sierpnia) i Szczecinie (24-26 września).


