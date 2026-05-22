Elitim: Dziękuję z całego serca

Juergen Elitim po trzech latach żegna się z Legią Warszawa. Zawodnik opublikował kilka słów skierowanych do kibiców stołecznego zespołu.

- To bardzo trudny moment dla mnie, dla mojej rodziny. Minęły trzy lata, choć mam wrażenie, jakby mój czas w Legii trwał zdecydowanie dłużej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tak wielkiego uczucia, jakim obdarzyli mnie kibice i cały klub. Z całego serca chciałbym Wam za to wszystko podziękować. Gra dla Legii, dla tych barw, napawała mnie ogromną dumą - powiedział Kolumbijczyk.





- Dziękuję wszystkim ludziom, z którymi miałem okazję współpracować. Ja i moja rodzina nigdy Wam tego nie zapomnimy i zawsze będziemy o Was pamiętać. Ostatnie słowa podziękowania kieruję do naszych kibiców. Niezależnie od sytuacji, zawsze byliście niesamowici. Wspieraliście nas, gdy drużyna najbardziej tego potrzebowała. Nigdy nie zostawiliście nas samych. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny - dodał.