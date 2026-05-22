Tobiasz: Dziękuję i przepraszam za każdy zły moment

Kacper Tobiasz | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

– Drodzy legioniści, nie jest to dla mnie łatwy moment ani łatwa chwila. Jedno, co bym chciał Wam wszystkim przekazać, to to, że bardzo dziękuję za te wszystkie wspólne lata. Nie mówię tu tylko o tych czterech, w których miałem okazję grać, ale mówię o tych wszystkich 23 latach mojego życia, które spędziłem na tym stadionie - takimi słowami z Legią żegna się wychowanek, Kacper Tobiasz.

"Marzyłem o tym, stojąc na Żylecie"

– Kiedy byłem mały, zawsze marzyłem o tym, żeby zagrać chociaż jeden mecz w Legii. Kiedy stałem na Żylecie i patrzyłem na zawodników, to zawsze sobie wyobrażałem, że kiedyś mi się uda. Mocno do tego dążyłem i ciężko na to pracowałem. Nie sądziłem, że mi się kiedykolwiek uda, ale miałem to szczęście w życiu, że mi się po prostu udało.

"Po sezonie odchodzę z Legii”

– Nie chcę mówić teraz do widzenia, nie chcę mówić do zobaczenia, bo nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie. Raczej traktowałbym to jako przecinek, żadna kropka. Jestem wdzięczny za każdą chwilę, którą na tym stadionie spędziłem i myślę, że nie będzie drugiego takiego miejsca na ziemi, które będzie wzbudzało we mnie takie emocje jak to, w którym stoję.

- Mówi mi się to naprawdę bardzo, bardzo trudno, ale po sezonie z Legii odchodzę i jest to dla mnie bardzo stresujące. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną we wszystkich dobrych momentach, i za to, że byliście w tych złych momentach.

"Przepraszam za każdy zły moment"

– Za każdy zły moment też chciałbym Was przeprosić, bo wiem, że to nie jest łatwe, kiedy jest się kibicem, oddaje się serducho na trybunach i wierzy, że w każdym meczu Twoja drużyna wygra. Z całego serca chciałbym Wam jeszcze raz podziękować za te wszystkie lata, które tu spędziłem. Oczywiście dalej będę je spędzał w trochę innym miejscu, ale serduchem i głową zawsze będę tutaj z Legią. Będę jej kibicował i w miarę możliwości będę przyjeżdżał tak często, jak to tylko możliwe.





