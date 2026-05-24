Wieczysta, Chrobry, ŁKS i Polonia powalczą o Ekstraklasę

Dopiero ostatnia kolejka 1. ligi wyłoniła wszystkie 4 zespoły, które wezmą udział w barażach o awans do Ekstraklasy. O grę w najwyższej klasie rozgrywkowej powalczą: Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, Polonia i ŁKS Łódź. 

Decydującą o awansie Polonii kosztem Ruchu Chorzów bramkę zdobył w 98. minucie, w ostatniej akcji spotkania łączony z Legią Warszawa Łukasz Zjawiński.

Półfinały baraży odbędą się 28 maja o godzinie 17:30 i 20:30, natomiast finał - 31 maja o godzinie 20:45. 

Pary półfinałowe:
Wieczysta Kraków - Polonia
Chrobry Głogów - ŁKS Łódź

 

Wcześniej awans do Ekstraklasy wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Wiadomo, że w przypadku awansu Chrobry będzie grać w Lubinie, natomiast Wieczysta nie otrzymała licencji na Ekstraklasę. 



Darek - 9 minut temu, *.t-mobile.pl

Jeżeli Wieczysta nie otrzymała licencji na grę w ekstraklasie to czemu bierze udział w barażach o ekstraklasę?

Denton - 17 minut temu, *.play.pl

czyli Zjawińskiego trzeba brać na ten sezon nadchodzący

Gibson - 22 minuty temu, *.play.pl

brawo dla Polonii; załatwili Ruch jak wczoraj Gieksa Legię z Pucharów

Gtr - 18 minut temu, *.play.pl

@Gibson: na szczęście po barazach czarna szmatka pozostanie tam, gdzie jej potencjał-w nizszych ligach niz ekstraklasa.

L - 7 minut temu, *.play.pl

@Gibson: Legii nikt nie zalatwil, Legia przed kolejką byla poza pucharami i tak zostala. Ruch mial baraze i sie skompromitowal ze spadkowiczem. Nic wam to nie da, zostajecie w 1 lidze, ale Zjawinski awansuje :)

Jackman - 2 minuty temu, *.play.pl

@Gtr:
być może będzie jak w zeszłym roku z Wisłą Płock - pierwsza runda i do domu
powiem tak Wieczystej nie chcę Chrobrego tam samo (taka Puszcza, Nieciecza w razie awansu)
ŁKS albo Polonia (zawsze to derby Warszawy a stolica zasługuję na to wydarzenie

Filip - 26 minut temu, *.151.116

Ruch się skompromitował

