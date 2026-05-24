Wieczysta, Chrobry, ŁKS i Polonia powalczą o Ekstraklasę

Dopiero ostatnia kolejka 1. ligi wyłoniła wszystkie 4 zespoły, które wezmą udział w barażach o awans do Ekstraklasy. O grę w najwyższej klasie rozgrywkowej powalczą: Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, Polonia i ŁKS Łódź.

Decydującą o awansie Polonii kosztem Ruchu Chorzów bramkę zdobył w 98. minucie, w ostatniej akcji spotkania łączony z Legią Warszawa Łukasz Zjawiński.

Półfinały baraży odbędą się 28 maja o godzinie 17:30 i 20:30, natomiast finał - 31 maja o godzinie 20:45.

Pary półfinałowe:

Wieczysta Kraków - Polonia

Chrobry Głogów - ŁKS Łódź

Wcześniej awans do Ekstraklasy wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Wiadomo, że w przypadku awansu Chrobry będzie grać w Lubinie, natomiast Wieczysta nie otrzymała licencji na Ekstraklasę.