PEŻ: Legia 7. na inaugurację sezonu w Sopocie

Załoga żeglarskiej Legii Warszawa zainaugurowała sezon 2026. W dwudniowych zawodach I rundy Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, w Sopocie legioniści zajęli 7. miejsce. To dziesiąty sezon z udziałem Legii w rozgrywkach PEŻ. Legioniści mają na swoim koncie trzy medale - wicemistrzostwo z roku 2019 oraz dwa brązowe medale (2021, 2022). W ostatnich trzech sezonach Legia plasowała się niestety w drugiej dziesiątce, w tym w sezonie 2025, zajęła najgorsze z dotychczasowych miejsc - 14.

Wynik osiągnięty w Sopocie, tj. 7 miejsce na 20 startujących załóg, można uznać za pozytywny. W poszczególnych flajtach, legioniści zajmowali lokaty: 8,3, 2, 6, 7, 4, 5, 6, 6. Na podium uplasowały się trzy załogi z Trójmiasta.

Końcowa klasyfikacja 1. rundy PEŻ 2026:

1. YKP Gdynia 24 pkt.

2. Yacht Club Sopot 31 pkt

3. Yacht Club Gdańsk 33 pkt.

4. Sport Vita Ski&Sail 36 pkt.

5. AZS Politechnika Gdańska 38 pkt.

6. On Lemon Rockstars Racing 40 pkt.

7. Legia Warszawa 47 pkt.

8. Politechnika Warszawska AZS Warszawa 48 pkt.

9. HRM Racing 48 pkt.

10. KS Iskra AMW Gdynia 56 pkt.

11. Energa Giżycka Grupa Regatowa 47 pkt.

12. KS Marina Niesulice 47 pkt.

13. UKS Żeglarz Wrocław 48 pkt.

14. Garland Yacht Club 51 pkt.

15. AZS AWFiS Gdańsk 52 pkt.

16. WKS Flota Gdynia 53 pkt.

17. Sztorm Gdupa 56 pkt.

18. SEJK Pogoń Szczecin 60 pkt.

19. YKP Warszawa 62 pkt.

20. Yacht Klub Polski Lublin 64 pkt.