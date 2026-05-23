Legia Lotto 3x3 zaczyna sezon 2026

Męski i kobiecy zespół Legii Lotto 3x3 w najbliższy weekend rozpocznie kolejny sezon.

Męski zespół Legii Lotto 3x3 zagra w sobotę w dwudniowym turnieju cyklu 3x3 City Tour, który odbędzie się w Wiśle. Tam legioniści zagrają w składzie: Krystian Koźluk, Michał Jankowski, Patryk Gospodarek, Przemysław Słoniewski.

Drugi męski zespół w niedzielę wystąpi w Bydgoszczy. Tam Legia zagra w składzie: Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Patryk Wilk.

Kobieca drużyna Legii 3x3 zagra w najbliższą niedzielę, 24 maja w turnieju w Bydgoszczy. Legionistki wystąpią tam w składzie: Nicola Batura, Kornelia Bukowczan, Barbara Lubaszka, Weronika Preihs.

