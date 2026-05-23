Kiermasz legijnych gadżetów i nowości od NS i UZL

Dziś w barze kawowym Źródełko będzie miał miejsce kolejny kiermasz legijnych gadżetów. Ten rozpocznie się o godzinie 14:00 i potrwa do godziny 17. Grupy kibicowskiej zachęcają do wizyty i zakupu kibicowskich pamiątek.

Na stadionie dostępne będą dziś koszulki z motywem oprawy z 20-lecia Nieznanych Sprawców. Cena: 80 złotych. Nabywać je będzie można przed meczem na antresoli (na wysokości gniazda), a także w przerwie spotkania pod gniazdem. Cały zysk przeznaczony zostanie na cele ultras.

UZaLeżnieni będą mieli w sprzedaży m.in. nowe zgodowe vlepki Legia i Zagłębie (10 zł), które dostępne będą zarówno na kiermaszu, jak i na samym stadionie na Żylecie. Zachęcamy do wspierania legijnego ruchu ultras.