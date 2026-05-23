Zwiad: Motor Lublin. Stabilizacja, styl gry i kulisy budowy drużyny

Przed meczem z Motorem porozmawialiśmy z Tomaszem Plutą, założycielem podcastu MotorTalk.

Podsumowanie sezonu, ambicje, cele

Celem Motoru na ten sezon była stabilizacja. Jeśli rozumiemy przez to utrzymanie, to cel został osiągnięty. Jeżeli Motor wygrałby z Legią to poprzedni sezon i aktualny różniłby się tylko 3 punktami w tabeli ligowej. Z drugiej strony dużo było wahań w tym sezonie jeśli chodzi o punktowanie i grę, niejasne sytuacje kontraktowe czy znów zmiana na stanowisku dyrektora sportowego. Na pewno jest to sezon, dzięki któremu Motor jest bogatszy w doświadczenia, może wyciągnąć wnioski i w przyszłym sezonie zrobić krok do przodu

Styl gry Motoru Lublin

Wymieniłbym 3 główne rzeczy:

- intensywność - Motor jest jedną z najbardziej intensywnych drużyn w Ekstraklasie

- poukładanie taktyczne - każdy wie co ma robić, jeśli chodzi o działania defensywne. W ataku jest więcej swobody, ale są pewne stałe działania modelowe, jak i takie, które są dobierane pod konkretnego rywala. Dzięki czemu zawodnikom jest łatwiej.

- proaktywność - Motor nie jest typem drużyny, która czeka na to, co zrobi rywal, tylko chcą narzucać swój styl gry, tempo meczu. Nie musi to być koniecznie ciągła dominacja z piłką przy nodze.

Mateusz Stolarski - trener idealny?

Wydaje mi się, że poziom jego merytoryki został już przez różne media rozłożony na czynniki pierwsze. Także jeśli chodzi o fascynacje liczbami. Sam lubię z nim dyskutować o różnych niuansach. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na coś innego, równie ważnego, a może nawet bardziej. Jest po prostu dobrym człowiekiem. Myślę, że może to potwierdzić każdy, kto trochę lepiej go zna. Także dlatego potrafi zarządzać szatnią. Część osób zarzuca mu brak charyzmy, bo nie "krzyczy" głośno publicznie i nie robi innych różnych stereotypowych rzeczy. Ale moim zdaniem pokazuje to wtedy kiedy trzeba, w szatni, a nie na pokaz. Wielu jest merytorycznych trenerów pod względem taktycznym, ale nieliczni są w stanie to połączyć z kompetencjami miękkimi. Moim zdaniem trener Stolarski potrafi to robić.

Oszczędność Zbigniewa Jakubasa - właściciela motoru Lublin

- Temat rzeka. Nie ma jednej drogi do sukcesu. Stawianie jednego kroku po drugim nie oznacza braku wydawania konkretnych sum pieniędzy. Oczywiście trzeba to robić z głową. Nieprzemyślane wydawanie pieniędzy jest drogą donikąd, co pokazuje w tym sezonie Widzew. Liga się rozwija, także pod względem finansowym. Nawet żeby rozwijać się krok po kroku trzeba będzie wydawać większe sumy pieniędzy. Jeśli nie stricte na kwoty transferowe to na skauting, żeby wyszukiwać zawodników lepiej niż konkurencja, znajdywać ich szybciej, czy też w innych regionach - mniej oczywistych. To musi sobie w pełni uświadomić Zbigniew Jakubas.

Karol Czubak - napastnik kompletny?

- Jeśli chodzi o pole karne to napastnik kompletny. Ma taki instynkt kilera, wie gdzie się znaleźć, aby piłka do niego trafiła. Największym atutem z pewnością jest wykończenie głową. Koledzy czasem żartują, że wystarczy dać piłkę w pole karne mniej więcej na wysokości głowy Karola, a on już znajdzie się w odpowiednim miejscu by wygrać walkę z rywalami i oddać strzał. Do poprawy na pewno ma grę poza polem karnym, aby drużyna miała większy pożytek z niego w rozegraniu. Choć warto podkreślić, że na przestrzeni sezonu już widać poprawę.

Parę słów o Ivanie Brkiciu

- Ivan jest czołowym bramkarzem Ekstraklasy, zresztą potwierdzają to różne statystyki np. ta, który bramkarz zapobiegł największej liczbie straconych goli. Lider w szatni na pewno, mocny charakter, naturalne cechy przywódcze. Jeśli chodzi o sposób ogłoszenia to z zasady uważam, że każde tego typu ogłoszenie powinno mieć miejsce po ostatnim meczu rundy/sezonu. Tym bardziej, jeśli oba zainteresowane zespoły zaraz grają mecz bezpośredni, a ich kibice nie pałają do siebie miłością.

Oczywiście kluby się tak dogadały, ale moim zdaniem niepotrzebnie i tylko ściąga na zawodnika krytykę kibiców jednej ze stron. Choć on sam też powinien lepiej się w tym zachować, po prostu ogłosić odejście i tyle. Sesje zdjęciowe i inne aktywności były niepotrzebne. Zabrakło mi odpowiedniego myślenia u wszystkich z 3 stron.

Przewidywania meczowe

Z racji na to, że obie drużyny lubią podnieść ciśnienie swoim kibicom serwując tzw. thrillery oraz wysoką stawkę meczu dla Legii to typuję otwarty mecz ze zwrotami akcji i wynikiem 3:2. Dla kogo? To już trudniejsze pytanie, nie podejmę się przesądzenia.

Skład: Tratnik - Stolarski, Bartos, Najemski, Luberecki - Samper, Wolski, Łabojko - Ndiaye, van Hoeven, Czubak

Kilka słów o naszym rozmówcy

- Jestem kibicem Legii, a nie Motoru. Choć jestem z Lublina, ale to długa historia, więc ją pomińmy. Moja przygoda z "dziennikarstwem" zaczęła się, kiedy skończyłem grać w piłkę, a nadal chciałem pozostać w tym środowisku. Było to w 2022 roku. Wtedy zacząłem pojawiać się w roli "dziennikarza" na Motorze, po prostu z pasji do piłki. Do tego współpracowałem z różnymi platformami statystycznymi i tak to się składało w całość. Co do podcastu to historia jest bardzo prosta. Wokół Motoru nie było takiej inicjatywy, bo dopiero co klub zaczął podnosić się po latach posuchy. Stwierdziłem, że może spróbuję coś stworzyć. Zaczęło się od pokoju na X-ie. Początki były "jako takie", bo robiłem to sam z różnych względów. Z czasem udało się namówić kolegę i teraz działamy wspólnie. Od tej rundy przeszliśmy na formę podcastu na YouTubie.