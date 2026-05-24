Oficjalnie

Michał Żewłakow nie jest już dyrektorem sportowym Legii. Kto następcą?

Michał Żewłakow | fot. Maciek Gronau
Mikołaj Ciura
źródło: Legia Warszawa, Przegląd Sportowy Onet

Legia Warszawa poinformowała, że Michał Żewłakow przestaje pełnić funkcję funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa. W zakresie obowiązków Żewłakowa znajdowały się kwestie kadrowe i transferowe oraz proces budowy pierwszego zespołu.

REKLAMA

"Michał Żewłakow jest postacią od lat związaną z Legią Warszawa. Jako zawodnik pełnił rolę kapitana, przy Łazienkowskiej 3 zakończył bogatą karierę, a następnie został kolejno dyrektorem skautingu i dyrektorem sportowym klubu, odnosząc sukcesy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Do tej roli wrócił w marcu ubiegłego roku. Swoim doświadczeniem, wiedzą oraz relacjami Michał Żewłakow wniósł istotny wkład w struktury Legii Warszawa.

Klub dziękuje Michałowi Żewłakowowi za współpracę i życzy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Od wielu miesięcy dział sportu systematycznie przygotowywał się do letniego okna transferowego i obecnie kontynuuje ostatni etap tego procesu.

Decyzje dotyczące obsady stanowiska dyrektora sportowego pierwszego zespołu zostaną podjęte do końca maja." - poinformowała Legia Warszawa.

 

Powrót Radosława Kucharskiego?

Pierwsze głosy o drugim powrocie Kucharskiego do Legii pojawiły się już pod koniec lutego br. Początkowo mówiono, że to właśnie on zostanie nowym dyrektorem sportowym i zastąpi na tym stanowisku Żewłakowa. Według najnowszych informacji Przeglądu Sportowego Onet tę funkcję w warszawskim klubie przejmy obecny dyrektor skautingu "Wojskowych" - Piotr Zasada.

Zasada jest od lat związany z Legią. Najpierw był wicedyrektorem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa ds. skautingu, rekrutacji i rozwoju indywidualnego, a od 30 maja 2025 roku pełni rolę dyrektora skautingu, który jest odpowiedzialny za proces poszukiwania piłkarzy oraz budowę siatki skautingowej obejmującej Polskę i wybrane regiony świata. Teraz jego rola ma być jeszcze ważniejsza.

sparing Legia Warszawa - Wisła Płock Radosław Kucharski
Radosław Kucharski - fot. Woytek / Legionisci.com

Jak dodaje Przegląd Sportowy Onet, w miejsce Zasady na jego dotychczasowe stanowisko do klubu ma powrócić Radosław Kucharski. Pracował on już w Legii w latach 2008-2016 jako skaut do drużyny juniorów, a następnie także jako szef działu młodzieżowego i szef skautów. W połowie 2016 roku wyjechał do Manchesteru United, gdzie przez pół roku pracował jako jeden ze skautów, by wrócić na Łazienkowską w nowej roli. Od początku sezonu 2017/18 został dyrektorem sportowym i pozostawał na tym stanowisku do końca 2021 roku. Po półrocznej przerwie trafił do AEK-u Ateny, gdzie przez trzy lata był dyrektorem technicznym.


LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Zapisywanie głosu...

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (24.05.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--

tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (6)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Znawca - 4 minuty temu, *.interkam.pl

Kucharski potrafił sprowadzić Muciego,którego sprzedali za rekordową kasę.Mógłby kilku takich młodych teraz sprowadzić z Bałkanów i okolic.Problem jest taki,ze za takich chłopaków krzyczą już po 1,5- 2 mln e.🤨gdzie kiedyś za 300-500 tys by ich wyciągnął.Rynek Lokowanemu odjechał.Tak to jest jak się oddaje aktywa takie jak Elitim za free.Niepojetę to.Trzeba bedzie grzebać w tartaku betclic 1 liga.☹️

odpowiedz
(L)ump - 14 minut temu, *.play-internet.pl

Bartłomiej Ciepiela. Brać Go! Ruch to c.el

odpowiedz
Darek - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

Fajnie się bawi zarząd Legii. Zwalniają jednego dyrektora sportowego ale jest jeszcze drugi Bobić. Teraz jest jeden dyrektor ale to za mało. Musi być dwóch. Więc biorą pana Zasadę a na jego miejsce ma przyjść leń Kucharski, który jakiś czas temu został pogoniony z Legii. Za chwilę zobaczymy jakieś pozorowane ruchy w zarządzie. Pozamieniaja się stołkami i dalej będzie jak jest.
Przypomina mi to sytuację za ajtijaja.zygo za mik_asa,mik_as za zygo,kosma_a za mik_asa.

odpowiedz
L - 4 minuty temu, *.play.pl

@Darek: Przeciez Kucharski to byl bardzo dobry dyrektor. To on sprowadzil Josue, Luquinhasa, Juranovica, Muciego, na ktorym zarobilismy 10 mln, na Majeckim 7, na Szymanskim 5. Niezly leń XD

odpowiedz
Karol Gruta - 29 minut temu, *.tpnet.pl

będzie nastepny bez kasy nie da sie

odpowiedz
księciunio - 33 minuty temu, *.play.pl

Nareszcie, to chyba dotychczas najlepszy transfer Legii !!!!!!!!!!

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.