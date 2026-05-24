Michał Żewłakow nie jest już dyrektorem sportowym Legii. Kto następcą?

Legia Warszawa poinformowała, że Michał Żewłakow przestaje pełnić funkcję funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa. W zakresie obowiązków Żewłakowa znajdowały się kwestie kadrowe i transferowe oraz proces budowy pierwszego zespołu.

REKLAMA

"Michał Żewłakow jest postacią od lat związaną z Legią Warszawa. Jako zawodnik pełnił rolę kapitana, przy Łazienkowskiej 3 zakończył bogatą karierę, a następnie został kolejno dyrektorem skautingu i dyrektorem sportowym klubu, odnosząc sukcesy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Do tej roli wrócił w marcu ubiegłego roku. Swoim doświadczeniem, wiedzą oraz relacjami Michał Żewłakow wniósł istotny wkład w struktury Legii Warszawa.

Klub dziękuje Michałowi Żewłakowowi za współpracę i życzy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Od wielu miesięcy dział sportu systematycznie przygotowywał się do letniego okna transferowego i obecnie kontynuuje ostatni etap tego procesu.

Decyzje dotyczące obsady stanowiska dyrektora sportowego pierwszego zespołu zostaną podjęte do końca maja." - poinformowała Legia Warszawa.





Powrót Radosława Kucharskiego?

Pierwsze głosy o drugim powrocie Kucharskiego do Legii pojawiły się już pod koniec lutego br. Początkowo mówiono, że to właśnie on zostanie nowym dyrektorem sportowym i zastąpi na tym stanowisku Żewłakowa. Według najnowszych informacji Przeglądu Sportowego Onet tę funkcję w warszawskim klubie przejmy obecny dyrektor skautingu "Wojskowych" - Piotr Zasada.

Zasada jest od lat związany z Legią. Najpierw był wicedyrektorem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa ds. skautingu, rekrutacji i rozwoju indywidualnego, a od 30 maja 2025 roku pełni rolę dyrektora skautingu, który jest odpowiedzialny za proces poszukiwania piłkarzy oraz budowę siatki skautingowej obejmującej Polskę i wybrane regiony świata. Teraz jego rola ma być jeszcze ważniejsza.

Radosław Kucharski - fot. Woytek / Legionisci.com

Jak dodaje Przegląd Sportowy Onet, w miejsce Zasady na jego dotychczasowe stanowisko do klubu ma powrócić Radosław Kucharski. Pracował on już w Legii w latach 2008-2016 jako skaut do drużyny juniorów, a następnie także jako szef działu młodzieżowego i szef skautów. W połowie 2016 roku wyjechał do Manchesteru United, gdzie przez pół roku pracował jako jeden ze skautów, by wrócić na Łazienkowską w nowej roli. Od początku sezonu 2017/18 został dyrektorem sportowym i pozostawał na tym stanowisku do końca 2021 roku. Po półrocznej przerwie trafił do AEK-u Ateny, gdzie przez trzy lata był dyrektorem technicznym.