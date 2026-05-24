Trzech legionistów w najlepszej jedenastce 34. kolejki

W ramach ostatniej w tym sezonie, 34. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa ograła na własnym stadionie Motor Lublin aż 4-0. Po tym meczu trzech legionistów zostało wybranych do najlepszej "jedenastki" kolejki. Nominację otrzymali Juergen Elitim, Jean-Pierre Nsame oraz Kamil Piątkowski.
Jedenastka 34. kolejki:
Sławomir Abramowicz (Jagiellonia) - Jean Carlos Silva (Raków), Kamil Piątkowski (Legia), Erik Janża (Górnik) - Lukas Sadilek (Górnik), Juergen Elitim (Legia) - Maksym Chłań (Górnik), Marko Bulat (Raków), Rafał Kurzawa (Bruk-Bet Termalica) - Jean-Pierre Nsame (Legia), Sondre Liseth (Górnik)