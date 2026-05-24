Trzech legionistów w najlepszej jedenastce 34. kolejki

Jean-Pierre Nsame, Juergen Elitim, Ruben Vinagre i Radovan Pankov | fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

W ramach ostatniej w tym sezonie, 34. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa ograła na własnym stadionie Motor Lublin aż 4-0. Po tym meczu trzech legionistów zostało wybranych do najlepszej "jedenastki" kolejki. Nominację otrzymali Juergen Elitim, Jean-Pierre Nsame oraz Kamil Piątkowski.

REKLAMA

Jedenastka 34. kolejki:

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia) - Jean Carlos Silva (Raków), Kamil Piątkowski (Legia), Erik Janża (Górnik) - Lukas Sadilek (Górnik), Juergen Elitim (Legia) - Maksym Chłań (Górnik), Marko Bulat (Raków), Rafał Kurzawa (Bruk-Bet Termalica) - Jean-Pierre Nsame (Legia), Sondre Liseth (Górnik)


 


jedenastka 34. kolejki
fot. Ekstraklasa



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Chudy Grubas - 32 minuty temu, *.78.243

Ten mecz wyglądał trochę jak za starych lepszych czasów. Tylko pierwsze 10-15 było szarpane, potem już Legia starała się coraz skuteczniej kontrolować sytuację na boisku. Ciekaw jestem co jest tak ostatecznie powodem że piłkarze nie mogli grać tak wcześniej, czy to głowa i paraliż sytuacją? Teraz jak już z nich trochę ciśnienie zeszło, to i jakieś akcje, podania, gra w trójkątach, fajnie się na to patrzyło.
Zastanawiają słowa trenera który twierdzi że na treningach właśnie tak to wygląda, a w meczach jest jakby hamulec zaciągnięty.
I to już jest teraz jego robota i sztabu. Wyczyścić kadrę i głowy tych piłkarzy, potencjał jest. Wielką niewiadomą będą wzmocnienia, ale paradoksalnie w braku kasy widzę tu pewien pozytywny aspekt, nie będzie szastania kasą i menagerów z jakimiś wynalazkami z kosmicznymi oczekiwaniami finansowymi, tylko trzeba będzie bardziej popracować i ściągnąć jakichś solidnych ludzi którzy popracują na boisku a nie w socjal mediach. Ten sezon był szalony i powalony, ale na nowy czekam z ciekawością, wierzę w Papszuna, czuję że jest w stanie zbudować to zdrowy team który powalczy o mistrza.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.