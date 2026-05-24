Trzech legionistów w najlepszej jedenastce 34. kolejki

- 32 minuty temu, *.78.243

Ten mecz wyglądał trochę jak za starych lepszych czasów. Tylko pierwsze 10-15 było szarpane, potem już Legia starała się coraz skuteczniej kontrolować sytuację na boisku. Ciekaw jestem co jest tak ostatecznie powodem że piłkarze nie mogli grać tak wcześniej, czy to głowa i paraliż sytuacją? Teraz jak już z nich trochę ciśnienie zeszło, to i jakieś akcje, podania, gra w trójkątach, fajnie się na to patrzyło.

Zastanawiają słowa trenera który twierdzi że na treningach właśnie tak to wygląda, a w meczach jest jakby hamulec zaciągnięty.

I to już jest teraz jego robota i sztabu. Wyczyścić kadrę i głowy tych piłkarzy, potencjał jest. Wielką niewiadomą będą wzmocnienia, ale paradoksalnie w braku kasy widzę tu pewien pozytywny aspekt, nie będzie szastania kasą i menagerów z jakimiś wynalazkami z kosmicznymi oczekiwaniami finansowymi, tylko trzeba będzie bardziej popracować i ściągnąć jakichś solidnych ludzi którzy popracują na boisku a nie w socjal mediach. Ten sezon był szalony i powalony, ale na nowy czekam z ciekawością, wierzę w Papszuna, czuję że jest w stanie zbudować to zdrowy team który powalczy o mistrza.

