Wybieramy Piłkarza Sezonu 2025/26!

Zapraszamy do udziału w wyborach najlepszego legionisty sezonu 2025/26. W zakończonych w sobotę rozgrywkach w barwach Legii zagrało 37 piłkarzy. Wybierać możecie spośród zawodników, którzy na boisku spędzili w sumie co najmniej 90 minut. W poprzednim sezonie w naszym plebiscycie zwyciężył Ryoya Morishita. Kto uzyska najwięcej Waszych głosów w tym? Decydujcie!
Trzy lata temu temu zmodyfikowaliśmy zasady i zwiększyliśmy Waszą siłę decyzyjną - zamiast jednego, możecie wskazać trzech piłkarzy, którzy waszym zdaniem zasłużyli na miano najlepszego w tym sezonie. Każdy z Was ma teraz możliwość przyznać punkty dla trzech wybranych zawodników: 5 punktów dla najważniejszego według Was wyboru, 3 punkty dla drugiego miejsca i 1 punkt dla trzeciego.
Ten system punktacji nie tylko wybierze najlepszego, ale także pozwoli odpowiednio docenić innych zawodników, którzy najbardziej zapadli Wam w pamięć w ostatnich 12 miesiącach i zasłużyli na Wasze uznanie.
Dotychczasowi zwycięzcy Plebiscytu LL!
Sezon 1999/2000: Marek Citko
Sezon 2000/2001: Marcin Mięciel
Sezon 2001/2002: Cezary Kucharski
Sezon 2002/2003: Stanko Svitlica
Sezon 2003/2004: Artur Boruc
Sezon 2004/2005: Artur Boruc
Sezon 2005/2006: Łukasz Fabiański
Sezon 2006/2007: Miroslav Radović
Sezon 2007/2008: Roger Guerreiro
Sezon 2008/2009: Jan Mucha
Sezon 2009/2010: Jan Mucha
Sezon 2010/2011: Miroslav Radović
Sezon 2011/2012: Dusan Kuciak
Sezon 2012/2013: Marek Saganowski
Sezon 2013/2014: Miroslav Radović
Sezon 2014/2015: Jakub Rzeźniczak
Sezon 2015/2016: Nemanja Nikolić
Sezon 2016/2017: Vadis Odjidja-Ofoe
Sezon 2017/2018: Arkadiusz Malarz
Sezon 2018/2019: Carlitos
Sezon 2019/2020: Domagoj Antolić
Sezon 2020/2021: Luquinhas
Sezon 2021/2022: Josue
Sezon 2022/2023: Josue
Sezon 2023/2024: Josue
Sezon 2023/2024: Ryoya Morishita