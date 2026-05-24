Wybieramy Piłkarza Sezonu 2025/26!

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja

Zapraszamy do udziału w wyborach najlepszego legionisty sezonu 2025/26. W zakończonych w sobotę rozgrywkach w barwach Legii zagrało 37 piłkarzy. Wybierać możecie spośród zawodników, którzy na boisku spędzili w sumie co najmniej 90 minut. W poprzednim sezonie w naszym plebiscycie zwyciężył Ryoya Morishita. Kto uzyska najwięcej Waszych głosów w tym? Decydujcie!

REKLAMA

Trzy lata temu temu zmodyfikowaliśmy zasady i zwiększyliśmy Waszą siłę decyzyjną - zamiast jednego, możecie wskazać trzech piłkarzy, którzy waszym zdaniem zasłużyli na miano najlepszego w tym sezonie. Każdy z Was ma teraz możliwość przyznać punkty dla trzech wybranych zawodników: 5 punktów dla najważniejszego według Was wyboru, 3 punkty dla drugiego miejsca i 1 punkt dla trzeciego.

Ten system punktacji nie tylko wybierze najlepszego, ale także pozwoli odpowiednio docenić innych zawodników, którzy najbardziej zapadli Wam w pamięć w ostatnich 12 miesiącach i zasłużyli na Wasze uznanie.

Formularz do głosowania znajdziecie na stronie głównej serwisu

 


Dotychczasowi zwycięzcy Plebiscytu LL!
Sezon 1999/2000: Marek Citko
Sezon 2000/2001: Marcin Mięciel
Sezon 2001/2002: Cezary Kucharski
Sezon 2002/2003: Stanko Svitlica
Sezon 2003/2004: Artur Boruc
Sezon 2004/2005: Artur Boruc
Sezon 2005/2006: Łukasz Fabiański
Sezon 2006/2007: Miroslav Radović
Sezon 2007/2008: Roger Guerreiro
Sezon 2008/2009: Jan Mucha
Sezon 2009/2010: Jan Mucha
Sezon 2010/2011: Miroslav Radović
Sezon 2011/2012: Dusan Kuciak
Sezon 2012/2013: Marek Saganowski
Sezon 2013/2014: Miroslav Radović
Sezon 2014/2015: Jakub Rzeźniczak
Sezon 2015/2016: Nemanja Nikolić
Sezon 2016/2017: Vadis Odjidja-Ofoe
Sezon 2017/2018: Arkadiusz Malarz
Sezon 2018/2019: Carlitos
Sezon 2019/2020: Domagoj Antolić
Sezon 2020/2021: Luquinhas
Sezon 2021/2022: Josue
Sezon 2022/2023: Josue
Sezon 2023/2024: Josue
Sezon 2023/2024: Ryoya Morishita

SONDAOcena Legii za sezon 2025/26 to:



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (5)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net

Tylko Rajovic !!!😃

odpowiedz
Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

Dla mnie zdecydowanie Adamski. Jego bramki w dużej mierze zdecydowały, że końcówka sezonu nie była nerwowa.

odpowiedz
AdamJ - 1 godzinę temu, *.play.pl

Hindrich, Adamski, Ziółkowski.

odpowiedz
Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Dajcie spokój.... Po tym sezonie nikt na to miano nie zasługuje......

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Nsame, Adamski, Hindrich.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.