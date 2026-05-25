Legia z najlepszą obroną w lidze

Analizując ligowe statystyki goli strzelonych i straconych, rysuje się obraz drużyny o dwóch zupełnie różnych twarzach. Z jednej strony zobaczyliśmy najszczelniejszą defensywę w kraju, z drugiej – ogromne problemy ze skutecznością pod bramką rywali.

Jeśli szukać pozytywów w minionych miesięcy, to była nim gra obronna. W 34 rozegranych spotkaniach Legia Warszawa straciła 37 bramek. To najlepszy wynik spośród wszystkich klubów Ekstraklasy i o 8 bramek lepszy niż rok wcześniej.

„Wojskowi” pod tym względem wyprzedzili ligową stawkę – po 38 bramek dali sobie wbić gracze Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin oraz Wisły Płock. Dla porównania, najgorsze defensywy w lidze należały do spadkowiczów: Lechia Gdańsk i Bruk-Bet Termalica straciły po 65 goli, a Arka Gdynia 61.

 

O pomstę do nieba wołała gra z przodu. Legia zakończyła sezon z dorobkiem zaledwie 42 zdobytych bramek. To słabiutki wynik – aż 11 drużyn w Ekstraklasie trafiało do siatki częściej niż podopieczni ze stolicy.

Najskuteczniejszy w lidze był Lech Poznań (62 bramki), który obronił tytuł mistrzowski. Tyle samo goli strzeliła... Lechia Gdańsk, która mimo posiadania króla strzelców w swoich szeregach, spadła z ligi.

Alan - 39 minut temu, *.t-mobile.pl

Wystarczyło zmienic bramkarza czyli zrobic to co Ja i wielu innych normalnie myślących kibicow postulowalo od dawna a nie promować jak Wasza strona zawodników ktorzy ciągnęli zespół w dół.

