Piłka nożna kobiet

I liga: Legionistki 1-3 Ślęza Wrocław

Dziś na głównej płycie stadionu Legii przy Łazienkowskiej, rozegrane zostało spotkanie 20. kolejki kobiecej I ligi, w którym Legioninistki Warszawa, które wcześniej zapewniły sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, mierzyły się z drugą drużyną w tabeli, Ślęzą Wrocław.

Legionistki wyszły na prowadzenie w dziesiątej minucie po trafieniu Sudyk. Wrocławianki wyrównały 12 minut później, a w drugiej połowie zdobyły dwie bramki i ekipa z Dolnego Śląska zapewniła sobie wygraną. Wygraną, która przyklepała ich awans do ekstraligi.

I liga: Legionistki Warszawa 1-3 (1-1) Ślęza Wrocław
1-0 10 min. Sudyk
1-1 22 min. Szewczyk
1-2 61 min. Watral
1-3 86 min. Piosna


Legionistki: Urbańczyk - Rzeszotek, Grosicka, Materek, Sudyk, Litwiniec (k), Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.


fot. Legia Ladies


