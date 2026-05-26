Legia od lat nie potrafi wygrywać z najlepszymi

fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

To już nie jest chwilowy kryzys czy przypadek – to głęboko zakorzeniony problem, który od lat ciągnie Legię Warszawa w dół. „Wojskowi” mają ogromny problem, gdy przychodzi im mierzyć się z czołówką Ekstraklasy. Analiza ostatnich pięciu sezonów pokazuje, że mecze z drużynami z TOP 4 kończą się dla nas niemal regularnymi stratami punktów. Bieżący sezon potwierdził regułę.

REKLAMA

W zakończonych właśnie rozgrywkach tendencja ta została podtrzymana. W starciach z czołową czwórką ligi (Lech Poznań, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa) legioniści nie zdołali wygrać ani jednego spotkania. Nasz bilans w tych 8 meczach to 0 zwycięstw, 6 remisów i 2 porażki.

Niestety, spojrzenie wstecz dowodzi, że do takiego minimalizmu zdążyliśmy już przywyknąć. Rok wcześniej,gdy Legia zajęła 5. miejsce w lidze, bilans z TOP 4 (Lech, Raków, Jagiellonia, Pogoń) wyglądał jeszcze gorzej: 0 wygranych, 2 remisy i aż 6 porażek.

 

Koszmarny bilans pięciolatki

Jak wygląda całościowe podsumowanie z ostatnich 5 sezonów? Policzyliśmy starcia Legii z zespołami, które kończyły poszczególne rozgrywki w pierwszej czwórce. Liczby są dla porażające:

Sezon 2025/26: 0 zwycięstw, 6 remisów, 2 porażki
Sezon 2024/25: 0 zwycięstw, 2 remisy, 6 porażek
Sezon 2023/24: 1 zwycięstwo, 3 remisy, 2 porażki
Sezon 2022/23: 1 zwycięstwo, 3 remisy, 2 porażki
Sezon 2021/22: 1 zwycięstwo, 2 remisy, 5 porażek

Łączny bilans:40 meczów: 3 zwycięstwa - 16 remisów - 17 porażek

Trzy wygrane na czterdzieści prób

Trzy zwycięstwa w czterdziestu spotkaniach. To statystyka, która nie przystoi klubowi z Łazienkowskiej i doskonale tłumaczy, dlaczego w ostatnich latach tak trudno nam zdobywać ligowe laury. Legia potrafi punktować z ligową szarzyzną, ale gdy poprzeczka wędruje na samą górę, „Wojskowi” stają się bezradni. Bez przełamania tego kompleksu w przyszłym sezonie, o powrocie na tron możemy jedynie pomarzyć.


SONDAOcena Legii za sezon 2025/26 to:

LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Zapisywanie głosu...

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (26.05.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (9)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Guny - 12 minut temu, *.t-mobile.pl

Bardzo ciekawa statystyka. Z drugiej strony regularne punktowane ze słabszymi wg mnie pozwoliłoby na, o ile moze nie mistrza, to min.top 3. Patrząc na pragmatyzm MP wierzę ze jest to rabialne. Na więcej przy obecnym właścicielu ja już nie liczę...

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 16 minut temu, *.orange.pl

Bardzo dobre komentarze o Mioduskim kolegów Sen o i bum.
Żeby się nie powtarzać to dodam tylko, że Mioduski nie odejdzie z Legii dopóki stadion będzie pełny.
Nie ma pieniędzy z pucharów, z transferow, więc przychody z dni meczowych to jedyny cycek, jaki Kudlatemu w Legii pozostał i będzie go doił, dopóki się da.
Łudziłem się, że kibice to zrozumieją, ale patrząc na treść transparentów, które wywieszają to nie mam żadnych wymagań intelektualnych od nich. To ci, którzy sami wkładają pieniądze do kieszeni Mioduskiego są takimi samymi grabarzami Legii jak on.

odpowiedz
bum - 1 godzinę temu, *.02.net

Pod wodzą tego przegrańca popaprańca Legia stała się pośmiewiskiem!
Z klubu aspirującego do bycia hegemonem zrobił sobie źródełko milionowych dochodów.... Niestety dla niego źródełko wysycha!
Dla nas kibiców to wizerunkowa tragedia dla niego już nie koniecznie. To jest gość bez honoru dla niego to tylko biznes który przyniósł mu fortunę slz transferów, dni meczowych oraz innych pobocznych korzyści.
To że skracają budżet o 20mln euro jest kolejnym dowodem na to iż mioduski nie interesuje się rozwijaniem klubu i nie dołoży do niego złotówki.
Porażka sportowa równa się obniżenie lotów bo profity muszą się zgadzać.
Tragedia.... Legia od dawna ledwo dyszy, a ten poczochrany szczur ją dobija regularnie co sezon. Coraz gorzej aż w końcu spadniemyz ligi, a przy zadłużeniu obecnym Legii to będzie droga do degradacji bo wtedy nigdy nie damy rady odrobić tego MASYWNEGO długu który posiadamy.
Wtedy mioduski odejdzie i dan nam spokój.... Gwarantowane!
😐😐

odpowiedz
Ikis - 48 minut temu, *.t-mobile.pl

@bum: we wszystkim masz rację, z jedną małą uwagą. Mioduski nie dołoży, bo nie ma z czego oczywiście w skali Legii. Chyba, że z tych złotówek które wyciągnął z klubu np. w formie swojego wynagrodzenia. Znalazł sobie źródło dochodu tutaj. On nie ma innych biznesów, firm z których mógłby tu coś dorzucić. I rzeczywiście odejdzie dopiero jak to źródło dochodu się tu dla niego wyczerpie, czyli długi będą takie, że komornik będzie stał przed bramą 🫤

odpowiedz
Znawca - 43 minuty temu, *.interkam.pl

@bum: przydałby się Legii taki prawdziwy właściciel z pasją i miłością do klubu jakiego ma teraz Widzew.Naprawdę pozazdrościć im.

odpowiedz
Typek - 1 godzinę temu, *.134.6

OOO i to jest ciekawa analiza. Nie zdawałem sobie z tego sprawy.

odpowiedz
AdamJ - 1 godzinę temu, *.play.pl

Teza artykułu jest fałszywa, bo problemem Legii jest tracenie punktów ze słabymi drużynami, takie legijne bingo:
- przegrana z beniaminkiem
- przegrana z drużyną ze strefy spadkowej
- przegrana z małym klubem z małej miejscowości

W tym sezonie, gdybyśmy wygrali z piastem (+6 pkt), termalicą (+3 pkt) i górnikiem (+2pkt), mielibyśmy 60 punktów, czyli tyle, co lech. Dołóżmy do tego wygraną z arką (+2 pkt) i Mioduski zakładałby szalik Królowi Zygmuntowi, a poznańskie słowiki kosztowałyby swoją bezradność.

odpowiedz
KAMI(L) - 35 minut temu, *.play.pl

@AdamJ: Otóż nie do końca. Załóżmy, że wygralibyśmy 2 razy z Lechem (zamiast remisu i porażki). My mielibyśmy wtedy 5 punktów więcej, Lech o 5 punktów mniej. Tabela by wyglądała tak:
1. Górnik 56
2. Jagiellonia 56
3. Lech 55
4. Raków 55
5. Legia 54
Do mistrzostwa wystarczyłoby jedno zwycięskie rozstrzygnięcie z przegranych meczów niezależnie od tego który by był to rywal. Niektóre punkty mają trochę większą wagę, ale widać to na zakończenie sezonu. Ta "Mioduska" seria z czołówką tabeli to kapitulacja, kompromitacja, blamaż, coś co nie przystoi Legii Warszawa.

odpowiedz
Sen o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Trzeba pytać Mioduskiego i jego obietnice sprzed 5 lat . Mitoman z doradcami z Basel, specami z Chorwacji, Portugalii teraz Bobic, a sam bez pojęcia o futbolu , który wykorzystuje otoczkę piłkarską do lansu. I nie ma co robić sobie nadzieji na przyszłość skoro Mioduski Hera Bobic są przy żłobie. A Warszawa zasługuje na dużo więcej niż bronienie się przed spadkiem.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.