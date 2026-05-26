Klasyfikacja kanadyjska: Trzech muszkieterów

Trzech zawodników uzyskało taki sam wynik punktowy w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej w sezonie 2025/2026. Najskuteczniejszymi zawodnikami byli Jean-Pierre Nsame i Mileta Rajović, którzy dobyli po 10 bramek i zanotowali po jednej asyście. 11 punktów zgromadził także Bartosz Kapustka, na które złożyły się 4 bramki i 7 asyst - najwięcej w zespole.

‌​‌ BILANS SEZONU 2025/26

‌​‌ 50 meczów: 20 zwycięstw - 15 remisów - 15 porażek, bramki: 67-60

‌​‌ średnia punktów: 1,5

‌​‌ gole na mecz: 1,34

‌​‌ gole stracone na mecz: 1,2

Ciekawostki:

‌​‌ BRAMKI ZDOBYTE:

‌​‌ 87% z obrębu pola karnego

‌​‌ 27% po strzałach z główki

‌​‌ 66% to gole z akcji

‌​‌ 24% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌​‌ 10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (6 karnych, 1 rzut wolny)

‌​‌ BRAMKI STRACONE:

‌​‌ 88% z obrębu pola karnego

‌​‌ 27% padło po strzałach z główki

‌​‌ 62% to gole z akcji

‌​‌ 28% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌​‌ 10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry

‌​‌ Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 19 trafień.

‌​‌ Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie meczu - 18 trafień rywali.

‌​‌ Karne: Legia strzeliła 6 z 7 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.

‌​‌ Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,25 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.

‌​‌ Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 50 meczach. Najwięcej razy na boisko wychodził Mileta Rajović (43 razy), a najwięcej minut na boisku zgromadził Kacper Tobiasz - 3186 (70%).

‌​‌ W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 13 piłkarzy.

Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)

Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Jean-Pierre Nsame 10 1 11 18 1041 95 Mileta Rajović 10 1 11 43 2746 250 Bartosz Kapustka 4 7 11 41 2788 253 Juergen Elitim 4 6 10 36 2695 270 Paweł Wszołek 4 4 8 39 3118 390 Wahan Biczachczjan 5 2 7 35 1852 265 Rafał Adamski 4 2 6 13 887 148 Rafał Augustyniak 4 1 5 38 2846 569 Kacper Chodyna 2 3 5 27 1471 294 Antonio Čolak 4 0 4 20 609 152 Kacper Urbański 1 3 4 28 1423 356 Kamil Piątkowski 1 3 4 31 2734 684 Ermal Krasniqi 2 1 3 31 1619 540 Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263 Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339 Artur Jędrzejczyk 1 1 2 17 852 426 Petar Stojanović 1 1 2 26 1226 613 Radovan Pankov 1 1 2 26 2176 1088 Patryk Kun 0 2 2 19 1511 756 Ruben Vinagre 0 2 2 27 1889 945 Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298 Wojciech Urbański 1 0 1 30 1070 1070 Damian Szymański 1 0 1 30 2045 2045 Jakub Żewłakow 0 1 1 14 365 365 Claude Goncalves 0 1 1 13 654 654 Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789 Arkadiusz Reca 0 1 1 26 1226 1226

Stan na 24.05.2026.



* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.



