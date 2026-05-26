Klasyfikacja kanadyjska: Trzech muszkieterów

Trzech zawodników uzyskało taki sam wynik punktowy w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej w sezonie 2025/2026. Najskuteczniejszymi zawodnikami byli Jean-Pierre Nsame i Mileta Rajović, którzy dobyli po 10 bramek i zanotowali po jednej asyście. 11 punktów zgromadził także Bartosz Kapustka, na które złożyły się 4 bramki i 7 asyst - najwięcej w zespole.

BILANS SEZONU 2025/26
 50 meczów: 20 zwycięstw - 15 remisów - 15 porażek, bramki: 67-60
średnia punktów: 1,5 
gole na mecz: 1,34
gole stracone na mecz: 1,2

Ciekawostki:

BRAMKI ZDOBYTE:
87% z obrębu pola karnego
 27% po strzałach z główki

 66% to gole z akcji
24% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (6 karnych, 1 rzut wolny)

 

BRAMKI STRACONE:
88% z obrębu pola karnego
 27% padło po strzałach z główki

62% to gole z akcji
 28% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry

Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 19 trafień. 

Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie meczu - 18 trafień rywali.

Karne: Legia strzeliła z rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.

Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,25 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.

  Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 50 meczach. Najwięcej razy na boisko wychodził Mileta Rajović (43 razy), a najwięcej minut na boisku zgromadził Kacper Tobiasz - 3186 (70%).

W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 13 piłkarzy.

Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)

Piłkarzgoleasystysumameczeminutygol/asysta na min.
Jean-Pierre Nsame 10 1 11 18 1041 95
Mileta Rajović 10 1 11 43 2746 250
Bartosz Kapustka 4 7 11 41 2788 253
Juergen Elitim 4 6 10 36 2695 270
Paweł Wszołek 4 4 8 39 3118 390
Wahan Biczachczjan 5 2 7 35 1852 265
Rafał Adamski 4 2 6 13 887 148
Rafał Augustyniak 4 1 5 38 2846 569
Kacper Chodyna 2 3 5 27 1471 294
Antonio Čolak 4 0 4 20 609 152
Kacper Urbański 1 3 4 28 1423 356
Kamil Piątkowski 1 3 4 31 2734 684
Ermal Krasniqi 2 1 3 31 1619 540
Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263
Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339
Artur Jędrzejczyk 1 1 2 17 852 426
Petar Stojanović 1 1 2 26 1226 613
Radovan Pankov 1 1 2 26 2176 1088
Patryk Kun 0 2 2 19 1511 756
Ruben Vinagre 0 2 2 27 1889 945
Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298
Wojciech Urbański 1 0 1 30 1070 1070
Damian Szymański 1 0 1 30 2045 2045
Jakub Żewłakow 0 1 1 14 365 365
Claude Goncalves 0 1 1 13 654 654
Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789
Arkadiusz Reca 0 1 1 26 1226 1226

Stan na 24.05.2026.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.




Elf - 25 minut temu, *.vectranet.pl

Rajović...gol lub asysta co 250 minut...ja pie...., ja wiem doskonale że to kołek ale nie że aż taki...te jego liczby wprost porażają. Powinni się go pozbyć za byle jakie pieniądze i oddać byle gdzie...

