Klasyfikacja kanadyjska: Trzech muszkieterów

Trzech zawodników uzyskało taki sam wynik punktowy w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej w sezonie 2025/2026. Najskuteczniejszymi zawodnikami byli Jean-Pierre Nsame i Mileta Rajović, którzy dobyli po 10 bramek i zanotowali po jednej asyście. 11 punktów zgromadził także Bartosz Kapustka, na które złożyły się 4 bramki i 7 asyst - najwięcej w zespole.
BILANS SEZONU 2025/26
50 meczów: 20 zwycięstw - 15 remisów - 15 porażek, bramki: 67-60
średnia punktów: 1,5
gole na mecz: 1,34
gole stracone na mecz: 1,2
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
87% z obrębu pola karnego
27% po strzałach z główki
66% to gole z akcji
24% po rozegraniu stałego fragmentu gry
10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (6 karnych, 1 rzut wolny)
BRAMKI STRACONE:
88% z obrębu pola karnego
27% padło po strzałach z główki
62% to gole z akcji
28% po rozegraniu stałego fragmentu gry
10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 19 trafień.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie meczu - 18 trafień rywali.
Karne: Legia strzeliła 6 z 7 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,25 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 50 meczach. Najwięcej razy na boisko wychodził Mileta Rajović (43 razy), a najwięcej minut na boisku zgromadził Kacper Tobiasz - 3186 (70%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 13 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|gole
|asysty
|suma
|mecze
|minuty
|gol/asysta na min.
|Jean-Pierre Nsame
|10
|1
|11
|18
|1041
|95
|Mileta Rajović
|10
|1
|11
|43
|2746
|250
|Bartosz Kapustka
|4
|7
|11
|41
|2788
|253
|Juergen Elitim
|4
|6
|10
|36
|2695
|270
|Paweł Wszołek
|4
|4
|8
|39
|3118
|390
|Wahan Biczachczjan
|5
|2
|7
|35
|1852
|265
|Rafał Adamski
|4
|2
|6
|13
|887
|148
|Rafał Augustyniak
|4
|1
|5
|38
|2846
|569
|Kacper Chodyna
|2
|3
|5
|27
|1471
|294
|Antonio Čolak
|4
|0
|4
|20
|609
|152
|Kacper Urbański
|1
|3
|4
|28
|1423
|356
|Kamil Piątkowski
|1
|3
|4
|31
|2734
|684
|Ermal Krasniqi
|2
|1
|3
|31
|1619
|540
|Migouel Alfarela
|1
|1
|2
|11
|526
|263
|Ryōya Morishita
|1
|1
|2
|12
|677
|339
|Artur Jędrzejczyk
|1
|1
|2
|17
|852
|426
|Petar Stojanović
|1
|1
|2
|26
|1226
|613
|Radovan Pankov
|1
|1
|2
|26
|2176
|1088
|Patryk Kun
|0
|2
|2
|19
|1511
|756
|Ruben Vinagre
|0
|2
|2
|27
|1889
|945
|Ilja Szkurin
|1
|0
|1
|9
|298
|298
|Wojciech Urbański
|1
|0
|1
|30
|1070
|1070
|Damian Szymański
|1
|0
|1
|30
|2045
|2045
|Jakub Żewłakow
|0
|1
|1
|14
|365
|365
|Claude Goncalves
|0
|1
|1
|13
|654
|654
|Jan Ziółkowski
|0
|1
|1
|9
|789
|789
|Arkadiusz Reca
|0
|1
|1
|26
|1226
|1226
Stan na 24.05.2026.