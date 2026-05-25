Kolejne zmiany w sztabie pierwszej drużyny

To jednak nie koniec roszad. Z naszych informacji wynika, że z sztabu pierwszej drużyny odejdzie analityk Maciej Krzymień oraz trener przygotowania fizyczneogo Sebastian López Bascon, który pracował z drużyną w poprzednim sezonie. Ponadto pacę przy Łazienkowskiej - po 12 latach - kończy również jeden z fizjoterapeutów zespołu, Maciej Treutz-Kuszyński.

Marek Papszun ma w planach uzupełnienie tych miejsc i dobranie współpracowników według własnego uznania przed startem nowych rozgrywek.





Na kolejny mecz Legii o punkty musimy poczekać aż dwa miesiące. Teraz piłkarze udają się na urlopy, a do treningów wrócą 20 czerwca. W trakcie przygotowań do nowego sezonu planowane jest rozegranie sześciu spotkań sparingowych. Ważnym elementem budowania formy będzie krótkie, sześciodniowe zgrupowanie w Niemczech (26 czerwca - 2 lipca), podczas którego drużyna rozegra dwa mecze kontrolne.