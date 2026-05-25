Lukas Grgić na celowniku Legii

źródło: przegladsportowy.onet.pl

Jak informuje Przegląd Sportowy, na celowniku Legii Warszawa znalazł się zawodnik, który miałby zastąpić Juergena Elitima. To niespełna 31-letni Austriak, Lukas Grgić. 

30 czerwca kończy mu się kontrakt z Rapidem Wiedeń. W minionym sezonie wystąpił w 26 meczach. Zagrał w meczu Ligi Konferencji z Lechem Poznań, przegranym 1-4. 

 

Lukas Grgić
ur. 17.08.1995, Wels (Austria)
wzrost: 183 cm
pozycja: pomocnik, defensywny pomocnik
obecny klub: od 30 czerwca wolny zawodnik
kariera: 
2011–2013 FC Wels
2012–2013 Hertha Wels
2013–2014 SV Wallern
2014–2018 Pasching/LASK Juniors
2014–2018 LASK
2017–2019 SV Ried
2019–2020 Swarovski Tirol
2020–2022 LASK
2022–2023 Hajduk Split 
2023-2026 Rapid Wiedeń



Komentarze (4)

Chcemy kocura a nie ogóra - 19 minut temu, *.datapacket.com

Ogór aż furczy. Z czym do ludzi?

Paco - 19 minut temu, *.129.36

Najlepszy bo bez kontraktu , kibice czy wy akceptujecie takie dziadostwo

Miodulski musi odejść - 20 minut temu, *.109.7

Ależ kasztan. W tym przypadku i w przenośni i dosłownie.

ws - 24 minuty temu, *.play.pl

To jest " miś na miarę naszych aktualnych możliwości"🤣

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
