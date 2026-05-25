Lukas Grgić na celowniku Legii

Jak informuje Przegląd Sportowy, na celowniku Legii Warszawa znalazł się zawodnik, który miałby zastąpić Juergena Elitima. To niespełna 31-letni Austriak, Lukas Grgić.
30 czerwca kończy mu się kontrakt z Rapidem Wiedeń. W minionym sezonie wystąpił w 26 meczach. Zagrał w meczu Ligi Konferencji z Lechem Poznań, przegranym 1-4.
Lukas Grgić
ur. 17.08.1995, Wels (Austria)
wzrost: 183 cm
pozycja: pomocnik, defensywny pomocnik
obecny klub: od 30 czerwca wolny zawodnik
kariera:
2011–2013 FC Wels
2012–2013 Hertha Wels
2013–2014 SV Wallern
2014–2018 Pasching/LASK Juniors
2014–2018 LASK
2017–2019 SV Ried
2019–2020 Swarovski Tirol
2020–2022 LASK
2022–2023 Hajduk Split
2023-2026 Rapid Wiedeń