Kosz 3x3

Legioniści na podium w Wiśle i Bydgoszczy

fot. PZKosz 3x3
Bodziach
źródło: Legia3x3.com

Trzy zespoły Legii Lotto zainaugurowały sezon 2026 w koszykówce 3x3, biorąc udział w turniejach w Bydgoszczy i Wiśle. W każdym z nich drużyny Legii kończyły rywalizację na podium.

REKLAMA

Legionistki drugie w Bydgoszczy

W niedzielę w Bydgoszczy odbył się pierwszy w tym sezonie turniej 3x3 Quest, w którym do gry powróciła kobieca drużyna Legii Lotto 3x3. Legionistki wystąpiły w składzie: Weronika Preihs, Barbara Lubaszka, Kornelia Bukowczan, Nicola Batura.

Fazę grupową nasz zespół rozpoczął od wygranej po dogrywce z Ogórami Bydgoszcz 11:9, później Legionistki pokonały PPW Poznań, a na koniec musiały uzać wyższość Isetii Warszawa. Finałowe spotkanie zakończyły się wygraną rywalek 20:16.

Wyniki legionistek w 3x3 Quest w Bydgoszczy:
Legia Lotto Warszawa pd. 11:9 Ogóry Bydgoszcz
Legia Lotto Warszawa 16:12 PPW Poznań
Legia Lotto Warszawa 16:20 Isetia Warszawa
Finał Legia Lotto Warszawa 16:20 Isetia Warszawa


Legioniści wygrali w Wiśle

W weekend na Placu Hoffa w Wiśle rozegrany został tuniej koszykówki w ramach 3x3 City Tour. W turnieju wystartowała drużyna Legii Lotto 3x3, która nie miała sobie równych.

Legioniści przystąpili do rywalizacji w składzie: Krystian Koźluk, Michał Jankowski, Patryk Gospodarek, Przemysław Słoniewski. W fazie grupowej pewnie wygrali dwa mecze. W fazie pucharowej przez ćwierćfinał i półfinał przeszli jak burza, wygrywając z zespołami z Nowej Huty 21:2 i Legionowa 21:9. W finale nasza drużyna pokonała Palę Tróję 21:18. Gratulujemy!

Wyniki legionistów w 3x3 City Tour w Wiśle:
Legia Lotto 3x3 22:5 KU UBB Basket Hills
Legia Lotto 3x3 21:17 Haldent 3x3
1/4 finału: Legia Lotto 3x3 21:2 3x3 Nowa Huta
1/2 finału: Legia Lotto 3x3 21:9 AB Basket Legionowo
Finał: Legia Lotto 3x3 21:18 Palę Tróję


Męski zespół Legii Lotto 3x3 drugi w Bydgoszczy

Męska drużyna Legii Lotto 3x3 podczas inauguracyjnego turnieju cyklu 3x3 Quest w Bydgoszczy zajęła drugie miejsce. Legioniści wygrali oba mecze fazy grupowej, później wyeliminowali w ćwierćfinale Hutnicze Wilki Wawa po niezwykle emocjonującym meczu 21:20, a awans do finału zapewnili sobie dzięki zwycięstwu z Isetią 21:18.

W finale lepsza okazała się KKS Polonia, która zwyciężyła 21:13. Trzecie miejsce zajęli gracze Isetii. Legioniści zagrali w trzyosobowym składzie: Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Patryk Wilk.

Wyniki legionistów w 3x3 Quest w Bydgoszczy:
Legia Lotto 3x3 Warszawa 19:16 OSW NFZ team Gdańsk
Legia Lotto 3x3 Warszawa 22:18 Hw Planet Team Waw
1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21:20 Hutnicze Wilki Wawa
1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21:18 Isetia Warszawa
Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 13:21 KKS Polonia 3x3 Warszawa


Weronika Preihs,Barbara Lubaszka,Kornelia Bukowczan,Nicola Batura
fot. PZKosz 3x3
Krystian Koźluk,Michał Jankowski,Patryk Gospodarek,Przemysław Słoniewski
fot. 3x3 City Tour
Arkadiusz Kobus,Marcin Zarzeczny,Patryk Wilk
fot. PZKosz 3x3


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.