Legioniści na podium w Wiśle i Bydgoszczy

Trzy zespoły Legii Lotto zainaugurowały sezon 2026 w koszykówce 3x3, biorąc udział w turniejach w Bydgoszczy i Wiśle. W każdym z nich drużyny Legii kończyły rywalizację na podium.

Legionistki drugie w Bydgoszczy

W niedzielę w Bydgoszczy odbył się pierwszy w tym sezonie turniej 3x3 Quest, w którym do gry powróciła kobieca drużyna Legii Lotto 3x3. Legionistki wystąpiły w składzie: Weronika Preihs, Barbara Lubaszka, Kornelia Bukowczan, Nicola Batura.

Fazę grupową nasz zespół rozpoczął od wygranej po dogrywce z Ogórami Bydgoszcz 11:9, później Legionistki pokonały PPW Poznań, a na koniec musiały uzać wyższość Isetii Warszawa. Finałowe spotkanie zakończyły się wygraną rywalek 20:16.

Wyniki legionistek w 3x3 Quest w Bydgoszczy:

Legia Lotto Warszawa pd. 11:9 Ogóry Bydgoszcz

Legia Lotto Warszawa 16:12 PPW Poznań

Legia Lotto Warszawa 16:20 Isetia Warszawa

Finał Legia Lotto Warszawa 16:20 Isetia Warszawa





Legioniści wygrali w Wiśle

W weekend na Placu Hoffa w Wiśle rozegrany został tuniej koszykówki w ramach 3x3 City Tour. W turnieju wystartowała drużyna Legii Lotto 3x3, która nie miała sobie równych.

Legioniści przystąpili do rywalizacji w składzie: Krystian Koźluk, Michał Jankowski, Patryk Gospodarek, Przemysław Słoniewski. W fazie grupowej pewnie wygrali dwa mecze. W fazie pucharowej przez ćwierćfinał i półfinał przeszli jak burza, wygrywając z zespołami z Nowej Huty 21:2 i Legionowa 21:9. W finale nasza drużyna pokonała Palę Tróję 21:18. Gratulujemy!

Wyniki legionistów w 3x3 City Tour w Wiśle:

Legia Lotto 3x3 22:5 KU UBB Basket Hills

Legia Lotto 3x3 21:17 Haldent 3x3

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 21:2 3x3 Nowa Huta

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 21:9 AB Basket Legionowo

Finał: Legia Lotto 3x3 21:18 Palę Tróję





Męski zespół Legii Lotto 3x3 drugi w Bydgoszczy

Męska drużyna Legii Lotto 3x3 podczas inauguracyjnego turnieju cyklu 3x3 Quest w Bydgoszczy zajęła drugie miejsce. Legioniści wygrali oba mecze fazy grupowej, później wyeliminowali w ćwierćfinale Hutnicze Wilki Wawa po niezwykle emocjonującym meczu 21:20, a awans do finału zapewnili sobie dzięki zwycięstwu z Isetią 21:18.

W finale lepsza okazała się KKS Polonia, która zwyciężyła 21:13. Trzecie miejsce zajęli gracze Isetii. Legioniści zagrali w trzyosobowym składzie: Arkadiusz Kobus, Marcin Zarzeczny, Patryk Wilk.

Wyniki legionistów w 3x3 Quest w Bydgoszczy:

Legia Lotto 3x3 Warszawa 19:16 OSW NFZ team Gdańsk

Legia Lotto 3x3 Warszawa 22:18 Hw Planet Team Waw

1/4 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21:20 Hutnicze Wilki Wawa

1/2 finału: Legia Lotto 3x3 Warszawa 21:18 Isetia Warszawa

Finał: Legia Lotto 3x3 Warszawa 13:21 KKS Polonia 3x3 Warszawa