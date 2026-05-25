Magiera, Dowhań i Wieszczycki uhonorowani przez Ekstraklasę

Podczas Gali Ekstraklasy podsumowującej sezon 2025/26 uhonorowano trzech byłych legionistów. Za wybitne zasługi dla rozgrywek w Galerii Legend Ekstraklasy odznaczono pośmiertnie piłkarza i trenera Legii Jacka Magierę, a także trenera bramkarzy Krzysztofa Dowhania, byłego zawodnika Tomasza Wieszczyckiego. Legioniści nie otrzymali nagród za zakończone rozgrywki.
Bramkarz Sezonu:
Xavier Dziekoński (Korona Kielce)
Młodzieżowiec Sezonu:
Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)
Obrońca Sezonu:
Wojciech Mońka (Lech Poznań)
Pomocnik Sezonu:
Bartosz Nowak (GKS Katowice)
Napastnik Sezonu:
Karol Czubak (Motor Lublin)
Trener Sezonu:
Niels Frederiksen (Lech Poznań)