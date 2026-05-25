W czwartek msza na zakończenie sezonu

W czwartek, 28 maja o godzinie 20:30, odprawiona zostanie coroczna msza na zakończenie sezonu - tym razem za cudowne ocalenie Legii przed spadkiem.

Msza będzie miała miejsce w kościele p.w. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła przy ulicy Kobielskiej 10 i jak co roku poprowadzi ją ksiądz proboszcz Bogusław Kowalski - kibic i były piłkarz rezerw naszego klubu. Serdecznie zapraszamy.