Koszykówka

Legia Warszawa 78-76 Dziki Warszawa

fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Woytek
W drugim meczu półfinałowym play-off koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali Bemowo Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 78-76. Stan rywalizacji 2-0 dla "Zielonych Kanonierów", gra toczy się do trzech zwycięstw. Trzecie spotkanie odbędzie się w poniedziałek w hali Koło.

Kwarty: 21-17, 15-14, 17-21, 25-24

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves32:15155/10 (50%)4/7 (57%)1/3 (33%)4/5 (80%)821
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta30:51269/17 (52%)5/8 (62%)4/9 (44%)4/9 (44%)531
5W. Tomaszewski10:4811/2 (50%)102
7D. Brewton Iii26:08187/11 (63%)5/8 (62%)2/3 (66%)2/2 (100%)622
12W. Jasiewicz0:000000
13M. Tass17:5331/4 (25%)1/4 (25%)1/2 (50%)312
15O. Siliņš26:2631/6 (16%)1/1 (100%)0/5 (0%)1/2 (50%)203
23M. Kolenda0:000000
32M. Wilczek13:4900/2 (0%)0/2 (0%)103
40S. Hunter18:2584/6 (66%)4/6 (66%)601
42C. Ponsar23:2442/5 (40%)2/5 (40%)0/3 (0%)604
Suma7829/61 (47%)22/39 (56%)7/22 (31%)13/25 (52%)44819

Trener: Heiko Rannula

Dziki Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0B. Vander Plas17:1800/4 (0%)0/1 (0%)0/3 (0%)403
1L. Horton36:54173/13 (23%)0/5 (0%)3/8 (37%)8/9 (88%)344
2D. Edge30:03156/13 (46%)4/8 (50%)2/5 (40%)1/1 (100%)772
4R. Soares30:1052/7 (28%)1/3 (33%)1/4 (25%)714
5M. Aleksandrowicz0:000000
7G. Grochowski0:000000
8K. Kempa 13:0042/4 (50%)2/2 (100%)0/2 (0%)0/2 (0%)405
11G. Kamiński22:20175/12 (41%)2/6 (33%)3/6 (50%)4/4 (100%)301
12J. Sosna0:000000
16T. Chavez13:2972/8 (25%)1/5 (20%)1/3 (33%)2/2 (100%)123
25O. Oguama29:00103/4 (75%)3/4 (75%)4/6 (66%)712
45Ł. Frąckiewicz7:4511/2 (50%)103
Suma7623/65 (35%)13/34 (38%)10/31 (32%)20/26 (76%)381527

Trener: Marco Legovich

Komisarz: Marek Lembrych
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Michał Chrakowiecki, Tomasz Trybalski


Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
