W drugim meczu półfinałowym play-off koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali Bemowo Legia Warszawa wygrała z Dzikami Warszawa 78-76. Stan rywalizacji 2-0 dla "Zielonych Kanonierów", gra toczy się do trzech zwycięstw. Trzecie spotkanie odbędzie się w poniedziałek w hali Koło.
PLK: Legia Warszawa 78-76 Dziki Warszawa
Kwarty: 21-17, 15-14, 17-21, 25-24
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|32:15
|15
|5/10 (50%)
|4/7 (57%)
|1/3 (33%)
|4/5 (80%)
|8
|2
|1
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|30:51
|26
|9/17 (52%)
|5/8 (62%)
|4/9 (44%)
|4/9 (44%)
|5
|3
|1
|5
|W. Tomaszewski
|10:48
|1
|1/2 (50%)
|1
|0
|2
|7
|D. Brewton Iii
|26:08
|18
|7/11 (63%)
|5/8 (62%)
|2/3 (66%)
|2/2 (100%)
|6
|2
|2
|12
|W. Jasiewicz
|0:00
|0
|0
|0
|0
|13
|M. Tass
|17:53
|3
|1/4 (25%)
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|2
|15
|O. Siliņš
|26:26
|3
|1/6 (16%)
|1/1 (100%)
|0/5 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|0
|3
|23
|M. Kolenda
|0:00
|0
|0
|0
|0
|32
|M. Wilczek
|13:49
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|0
|3
|40
|S. Hunter
|18:25
|8
|4/6 (66%)
|4/6 (66%)
|6
|0
|1
|42
|C. Ponsar
|23:24
|4
|2/5 (40%)
|2/5 (40%)
|0/3 (0%)
|6
|0
|4
|Suma
|78
|29/61 (47%)
|22/39 (56%)
|7/22 (31%)
|13/25 (52%)
|44
|8
|19
Trener: Heiko Rannula
Dziki Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|B. Vander Plas
|17:18
|0
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|0/3 (0%)
|4
|0
|3
|1
|L. Horton
|36:54
|17
|3/13 (23%)
|0/5 (0%)
|3/8 (37%)
|8/9 (88%)
|3
|4
|4
|2
|D. Edge
|30:03
|15
|6/13 (46%)
|4/8 (50%)
|2/5 (40%)
|1/1 (100%)
|7
|7
|2
|4
|R. Soares
|30:10
|5
|2/7 (28%)
|1/3 (33%)
|1/4 (25%)
|7
|1
|4
|5
|M. Aleksandrowicz
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|G. Grochowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|8
|K. Kempa
|13:00
|4
|2/4 (50%)
|2/2 (100%)
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|4
|0
|5
|11
|G. Kamiński
|22:20
|17
|5/12 (41%)
|2/6 (33%)
|3/6 (50%)
|4/4 (100%)
|3
|0
|1
|12
|J. Sosna
|0:00
|0
|0
|0
|0
|16
|T. Chavez
|13:29
|7
|2/8 (25%)
|1/5 (20%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|1
|2
|3
|25
|O. Oguama
|29:00
|10
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|4/6 (66%)
|7
|1
|2
|45
|Ł. Frąckiewicz
|7:45
|1
|1/2 (50%)
|1
|0
|3
|Suma
|76
|23/65 (35%)
|13/34 (38%)
|10/31 (32%)
|20/26 (76%)
|38
|15
|27
Trener: Marco Legovich
Komisarz: Marek Lembrych
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Michał Chrakowiecki, Tomasz Trybalski