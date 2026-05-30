III liga: Znicz Biała Piska 0-3 Legia II Warszawa. Koniec sezonu

W ostatnim meczu sezonu Legia II Warszawa wygrała ze spadkowiczem III ligi, Zniczem Biała Piska 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0.
III liga: Znicz Biała Piska 0-3 (0-1) Legia II Warszawa
0-1 - 28' Przemysław Mizera
0-2 - 52' Przemysław Mizera
0-3 - 57' Samuel Sarudi
Znicz: 1. Kąkolewski, 3. Płoszkiewicz, 5. Świderski, 6. Łazareć, 9. Kot, 14. Bagińskij, 15. Taperek, 17. Wasilewski, 19. Klebus, 21. Konopka, 70. Mroczkowski
Legia II: 1. Jakub Trojanowski, 26. Daniel Foks, 44. Łukasz Góra, 23. Mateusz Lauryn, 16. Patryk Konik, 6. Aleksander Wyganowski, 28. Filip Przybyłko, 15. Samuel Sarudi, 18. Jeremiah White, 9. Przemysław Mizera, 19. Edouard Von Brandt-Etchemendigaray