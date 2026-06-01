Koszykówka

Dziki Warszawa 78-91 Legia Warszawa. Mamy finał!

Andrzej Pluta | fot. Bodziach
Woytek
W trzecim meczu półfniałowym fayz playo-ff koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali Koło Legia Warszawa wygrała 91-78 z Dzikami Warszawa. Było to trzecie zwycięstwo "Zielonych Kanonierów", który tym samym wynikiem 3-0 zamknęli walkę o finał. Po raz trzeci w ciągu ostatnich pięciu lat zespól Legii zagra o mistrzostwo Polski! 

Rywalem podopiecznych Heiko Rannuli będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinale takim samym wynikiem pokonał Arkę Gdynia. 

W finale rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.
08.06. (pn) - mecz nr 1 w hali na Bemowie
10.06. (śr) - mecz nr 2 w hali na Bemowie
13.06. (sb) - mecz nr 3 na wyjeździe
15.06. (pn) - mecz nr 4 na wyjeździe
17.06. (śr) - ewentualny mecz nr 5 w hali na Bemowie
19.06. (pt) - ewentualny mecz nr 6 na wyjeździe
21.06. (nd) - ewentualny mecz nr 7 w hali na Bemowie

 

Kwarty: 15-25, 21-25, 18-25, 24-16

Dziki Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0B. Vander Plas19:4841/7 (14%)1/2 (50%)0/5 (0%)2/2 (100%)321
1L. Horton28:5893/8 (37%)2/4 (50%)1/4 (25%)2/3 (66%)311
2D. Edge31:37197/11 (63%)4/6 (66%)3/5 (60%)2/2 (100%)362
4R. Soares26:5594/10 (40%)3/4 (75%)1/6 (16%)431
5M. Aleksandrowicz0:000000
7G. Grochowski0:000000
8K. Kempa 9:4952/4 (50%)1/2 (50%)1/2 (50%)203
11G. Kamiński22:02124/9 (44%)2/3 (66%)2/6 (33%)2/2 (100%)402
12J. Sosna1:310001
16T. Chavez22:26103/14 (21%)1/5 (20%)2/9 (22%)2/2 (100%)244
25O. Oguama28:1163/4 (75%)3/4 (75%)303
45Ł. Frąckiewicz8:4341/3 (33%)1/3 (33%)2/4 (50%)603
Suma7828/70 (40%)18/33 (54%)10/37 (27%)12/15 (80%)381621

Trener: Marco Legovich

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves30:0493/9 (33%)3/5 (60%)0/4 (0%)3/4 (75%)682
1B. Czapla1:3100/2 (0%)000
3A. Pluta30:09218/12 (66%)6/6 (100%)2/6 (33%)3/4 (75%)131
5W. Tomaszewski11:250321
7D. Brewton Iii24:57228/14 (57%)7/12 (58%)1/2 (50%)5/6 (83%)311
12W. Jasiewicz1:310000
13M. Tass22:2772/3 (66%)1/2 (50%)1/1 (100%)2/4 (50%)321
15O. Siliņš17:2352/5 (40%)1/1 (100%)1/4 (25%)104
23M. Kolenda1:510001
32M. Wilczek19:1552/4 (50%)2/3 (66%)0/1 (0%)1/1 (100%)302
40S. Hunter16:5094/5 (80%)3/4 (75%)1/1 (100%)312
42C. Ponsar22:37135/8 (62%)4/7 (57%)1/1 (100%)2/2 (100%)824
Suma9134/60 (56%)27/40 (67%)7/20 (35%)16/23 (69%)361919

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Krzysztof Puchałka
Sędziowie: Wojciech Liszka, Tomasz Langowski, Tomasz Szczurewski

Komentarze (5)

ws - 20 minut temu, *.play.pl

Dziki poszły do lasu🤣. Dobrze,że koniec serii. Teraz czas regeneracji i walka o tytuł. Klucz do tytułu to zatrzymanie Mazurczaka i Szumerta ale to nie powinno być problemem .

p10 - 23 minuty temu, *.orange.pl

Kolenda wszedł z urazem, Wilczek zszedł z urazem. Robi się coraz trudniej kadrowo. Tass dziś pokazał tak jak on gra ( asysta, trójka, zasłony, bieganie w obronie od obręczy do linii za 3pkt) - najprosztsze akcje wtopy ...

W finale Zastal - raczej by się człowiek spodziewał z nimi w ćwiercfinale. W sezonie zasadniczym dwa mecze z nimi wygrane + 17. Ale trener Miłoszewski z Mazurczakiem raz mieli MP i raz prowadzili 3-1 i przegrali w Treflem finał. Nie są jak trener Kamiński, co nigdy MP nie miał. Polską rotację mają jednak bardzo solidną ( Mazurczak, Szumert, Matczak, Sulima). Mają też  drugiego rozgrywającego co rozrzuca kilka asyst oprócz Mazurczaka. Zastal na fali wykorzystał szpital w Szczecinie i zabiegał zmęczoną Śląskiem wolno grającą Arkę. Jeszcze Anwil w playin. Pytanie czy złapali super formę, czy tylko biorą to co im przeciwnik pozwala. Jednak przeciw sobie dwóch najlepszych Polaków w tej lidze (Pluta i Szumert)

Oby zdrowie u nas było. Skład mamy mocniejszy. Trzeba wygrać jeszcze 4-ry mecze w tym sezonie

Medalik - 25 minut temu, *.plus.pl

Mistrz Mistrz Legia Mistrz!!

L - 26 minut temu, *.play.pl

Ale to jest piekna druzyna. Nie dosc, ze swietnie broni to jeszcze gra efektownie.

KAMIL - 29 minut temu, *.com.pl

brawo ! teraz zasłużony odpoczynek i regeneracja i od 8 czerwca jazda po 🥇🏆🔥

