Dziki Warszawa 78-91 Legia Warszawa. Mamy finał!

W trzecim meczu półfniałowym fayz playo-ff koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali Koło Legia Warszawa wygrała 91-78 z Dzikami Warszawa. Było to trzecie zwycięstwo "Zielonych Kanonierów", który tym samym wynikiem 3-0 zamknęli walkę o finał. Po raz trzeci w ciągu ostatnich pięciu lat zespól Legii zagra o mistrzostwo Polski!

Rywalem podopiecznych Heiko Rannuli będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinale takim samym wynikiem pokonał Arkę Gdynia.

W finale rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.

08.06. (pn) - mecz nr 1 w hali na Bemowie

10.06. (śr) - mecz nr 2 w hali na Bemowie

13.06. (sb) - mecz nr 3 na wyjeździe

15.06. (pn) - mecz nr 4 na wyjeździe

17.06. (śr) - ewentualny mecz nr 5 w hali na Bemowie

19.06. (pt) - ewentualny mecz nr 6 na wyjeździe

21.06. (nd) - ewentualny mecz nr 7 w hali na Bemowie





PLK: Dziki Warszawa 78-91 Legia Warszawa

Kwarty: 15-25, 21-25, 18-25, 24-16



Dziki Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 B. Vander Plas 19:48 4 1/7 (14%) 1/2 (50%) 0/5 (0%) 2/2 (100%) 3 2 1 1 L. Horton 28:58 9 3/8 (37%) 2/4 (50%) 1/4 (25%) 2/3 (66%) 3 1 1 2 D. Edge 31:37 19 7/11 (63%) 4/6 (66%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) 3 6 2 4 R. Soares 26:55 9 4/10 (40%) 3/4 (75%) 1/6 (16%) 4 3 1 5 M. Aleksandrowicz 0:00 0 0 0 0 7 G. Grochowski 0:00 0 0 0 0 8 K. Kempa 9:49 5 2/4 (50%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 2 0 3 11 G. Kamiński 22:02 12 4/9 (44%) 2/3 (66%) 2/6 (33%) 2/2 (100%) 4 0 2 12 J. Sosna 1:31 0 0 0 1 16 T. Chavez 22:26 10 3/14 (21%) 1/5 (20%) 2/9 (22%) 2/2 (100%) 2 4 4 25 O. Oguama 28:11 6 3/4 (75%) 3/4 (75%) 3 0 3 45 Ł. Frąckiewicz 8:43 4 1/3 (33%) 1/3 (33%) 2/4 (50%) 6 0 3 Suma 78 28/70 (40%) 18/33 (54%) 10/37 (27%) 12/15 (80%) 38 16 21

Trener: Marco Legovich



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 30:04 9 3/9 (33%) 3/5 (60%) 0/4 (0%) 3/4 (75%) 6 8 2 1 B. Czapla 1:31 0 0/2 (0%) 0 0 0 3 A. Pluta 30:09 21 8/12 (66%) 6/6 (100%) 2/6 (33%) 3/4 (75%) 1 3 1 5 W. Tomaszewski 11:25 0 3 2 1 7 D. Brewton Iii 24:57 22 8/14 (57%) 7/12 (58%) 1/2 (50%) 5/6 (83%) 3 1 1 12 W. Jasiewicz 1:31 0 0 0 0 13 M. Tass 22:27 7 2/3 (66%) 1/2 (50%) 1/1 (100%) 2/4 (50%) 3 2 1 15 O. Siliņš 17:23 5 2/5 (40%) 1/1 (100%) 1/4 (25%) 1 0 4 23 M. Kolenda 1:51 0 0 0 1 32 M. Wilczek 19:15 5 2/4 (50%) 2/3 (66%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 3 0 2 40 S. Hunter 16:50 9 4/5 (80%) 3/4 (75%) 1/1 (100%) 3 1 2 42 C. Ponsar 22:37 13 5/8 (62%) 4/7 (57%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 8 2 4 Suma 91 34/60 (56%) 27/40 (67%) 7/20 (35%) 16/23 (69%) 36 19 19

Trener: Heiko Rannula



Komisarz: Krzysztof Puchałka

Sędziowie: Wojciech Liszka, Tomasz Langowski, Tomasz Szczurewski



fot. Bodziach



