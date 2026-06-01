Dziki Warszawa 78-91 Legia Warszawa. Mamy finał!

W trzecim meczu półfniałowym fayz playo-ff koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali Koło Legia Warszawa wygrała 91-78 z Dzikami Warszawa. Było to trzecie zwycięstwo "Zielonych Kanonierów", który tym samym wynikiem 3-0 zamknęli walkę o finał. Po raz trzeci w ciągu ostatnich pięciu lat zespól Legii zagra o mistrzostwo Polski!
Rywalem podopiecznych Heiko Rannuli będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinale takim samym wynikiem pokonał Arkę Gdynia.
W finale rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw.
08.06. (pn) - mecz nr 1 w hali na Bemowie
10.06. (śr) - mecz nr 2 w hali na Bemowie
13.06. (sb) - mecz nr 3 na wyjeździe
15.06. (pn) - mecz nr 4 na wyjeździe
17.06. (śr) - ewentualny mecz nr 5 w hali na Bemowie
19.06. (pt) - ewentualny mecz nr 6 na wyjeździe
21.06. (nd) - ewentualny mecz nr 7 w hali na Bemowie
PLK: Dziki Warszawa 78-91 Legia Warszawa
Kwarty: 15-25, 21-25, 18-25, 24-16
Dziki Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|B. Vander Plas
|19:48
|4
|1/7 (14%)
|1/2 (50%)
|0/5 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|2
|1
|1
|L. Horton
|28:58
|9
|3/8 (37%)
|2/4 (50%)
|1/4 (25%)
|2/3 (66%)
|3
|1
|1
|2
|D. Edge
|31:37
|19
|7/11 (63%)
|4/6 (66%)
|3/5 (60%)
|2/2 (100%)
|3
|6
|2
|4
|R. Soares
|26:55
|9
|4/10 (40%)
|3/4 (75%)
|1/6 (16%)
|4
|3
|1
|5
|M. Aleksandrowicz
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|G. Grochowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|8
|K. Kempa
|9:49
|5
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|2
|0
|3
|11
|G. Kamiński
|22:02
|12
|4/9 (44%)
|2/3 (66%)
|2/6 (33%)
|2/2 (100%)
|4
|0
|2
|12
|J. Sosna
|1:31
|0
|0
|0
|1
|16
|T. Chavez
|22:26
|10
|3/14 (21%)
|1/5 (20%)
|2/9 (22%)
|2/2 (100%)
|2
|4
|4
|25
|O. Oguama
|28:11
|6
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|3
|0
|3
|45
|Ł. Frąckiewicz
|8:43
|4
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|2/4 (50%)
|6
|0
|3
|Suma
|78
|28/70 (40%)
|18/33 (54%)
|10/37 (27%)
|12/15 (80%)
|38
|16
|21
Trener: Marco Legovich
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|30:04
|9
|3/9 (33%)
|3/5 (60%)
|0/4 (0%)
|3/4 (75%)
|6
|8
|2
|1
|B. Czapla
|1:31
|0
|0/2 (0%)
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|30:09
|21
|8/12 (66%)
|6/6 (100%)
|2/6 (33%)
|3/4 (75%)
|1
|3
|1
|5
|W. Tomaszewski
|11:25
|0
|3
|2
|1
|7
|D. Brewton Iii
|24:57
|22
|8/14 (57%)
|7/12 (58%)
|1/2 (50%)
|5/6 (83%)
|3
|1
|1
|12
|W. Jasiewicz
|1:31
|0
|0
|0
|0
|13
|M. Tass
|22:27
|7
|2/3 (66%)
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|2/4 (50%)
|3
|2
|1
|15
|O. Siliņš
|17:23
|5
|2/5 (40%)
|1/1 (100%)
|1/4 (25%)
|1
|0
|4
|23
|M. Kolenda
|1:51
|0
|0
|0
|1
|32
|M. Wilczek
|19:15
|5
|2/4 (50%)
|2/3 (66%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|3
|0
|2
|40
|S. Hunter
|16:50
|9
|4/5 (80%)
|3/4 (75%)
|1/1 (100%)
|3
|1
|2
|42
|C. Ponsar
|22:37
|13
|5/8 (62%)
|4/7 (57%)
|1/1 (100%)
|2/2 (100%)
|8
|2
|4
|Suma
|91
|34/60 (56%)
|27/40 (67%)
|7/20 (35%)
|16/23 (69%)
|36
|19
|19
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Krzysztof Puchałka
Sędziowie: Wojciech Liszka, Tomasz Langowski, Tomasz Szczurewski
