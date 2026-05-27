Mecz gwiazd na 110-lecie odwołany

W tym roku mija 110 lat od powstania Legii Warszawa. W marcu portal sport.tvp.pl poinformował, że w ramach planowanego jubileuszu klub planuje organizację meczu pokazowego z udziałem byłych gwiazd stołecznej drużyny. Do wielu legionistów wysłane zostały zaproszenia.

REKLAMA

Spotkanie było planowane na 31 maja, ale nie doczekaliśmy się żadnych oficjalnych szczegółów ze strony klubu.Wszystko przez fatalną sytuację drużny w tabeli Ekstraklasy, z którą długo mierzyliśmy się w trakcie rundy wiosennej. Już na początku kwietnia podjęto decyzję o rezygnacji z posezonowych obchodów.

Prawdopodobnie temat wróci jesienią podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej.



