Trener odszedł z Legii

Po zakończeniu sezonu z futsalową Legią pożegnał się szkoleniowiec, Jussi Nyström. Fin zdecydował się się na powrót do ojczyzny.





REKLAMA

"Dziękujemy Trenerze za cały rok pracy. Za każde zwycięstwo. Za zaangażowanie włożone w rozwój klubu i za historyczne wyniki. Przede wszystkim jednak za to, że oglądaliśmy Legię taką, jaką każdy chciałby widzieć - przekraczającą własne bariery i zawsze walczącą do końca" - poinformował klub.

W sezonie 2025/26 Legia Futsal zajęła 6. miejsce w tabeli po fazie zasadniczej, a w ćwierćfinale play-off musiała uznać wyższość Constractu Lubawa.

Centrum informacji o futsalowej Legii

