Kiedy poznamy terminarz nowego sezonu?

Woytek
Terminarz nowego sezonu Ekstraklasy zostanie opublikowany w drugim tygodniu czerwca. Organizator rozgrywek przygotuje zestaw par po zakończeniu meczów barażowych w 1. lidze. 

- Ze względu na konieczność przygotowania wielu wariantów, uzależnionych od trzeciego beniaminka w Ekstraklasie, publikacja powinna nastąpić w tygodniu 8-12 czerwca, o ile nie wystąpią jakieś dodatkowe ograniczenia i nowe okoliczności dot. dostępności obiektów. W tym roku jednym z dodatkowych elementów, który będzie brany pod uwagę będą Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA U-20, które ograniczą dostęp do stadionów co najmniej jednego z klubów Ekstraklasy - poinformował rzecznik prasowy Ekstraklasy, Domink Mucha.

 

- Jak co roku, będziemy starać się uwzględniać uwagi klubowe, jednakże w przypadku gdy w danym mieście będą występować dwa lub więcej zespołów, nie wszystkie uwagi będą mogły być spełniane, co będzie też miało automatyczny wpływ na układ wszystkich pozostałych spotkań ligowych. Start 1. kolejki sezonu 2026/27 24 lipca - pięć dni po finale MŚ - dodał.



