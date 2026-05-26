Limitowana edycja zegarka na stulecie sekcji zapasów Legii Warszawa

Z okazji wyjątkowego jubileuszu 100-lecia Sekcji Zapaśniczej Legia Warszawa powstaje specjalna, limitowana seria zegarków kolekcjonerskich „Sekcja Zapasy Legia Warszawa – 100 lat”. To wyjątkowy projekt przygotowany z myślą o kibicach Legii Warszawa, miłośnikach sportu, kolekcjonerach zegarków oraz wszystkich osobach, które chcą upamiętnić sto lat historii, tradycji i sukcesów jednej z najbardziej zasłużonych sekcji sportowych Legii.

REKLAMA

100 lat historii i sportowej dumy

Sekcja Zapaśnicza Legia Warszawa przez dekady tworzyła historię polskiego sportu. Jej zawodnicy zdobywali medale mistrzostw Polski, Europy, świata oraz igrzysk olimpijskich, zapisując się na stałe w historii klubu i całego polskiego sportu.

Jubileuszowy zegarek jest symbolicznym hołdem dla zawodników, trenerów oraz wszystkich osób, które przez ostatnie sto lat współtworzyły sukcesy zapaśniczej Legii Warszawa.



Limitowana edycja kolekcjonerska

Zegarek zostanie wyprodukowany w ściśle limitowanej serii. Planowany limit edycji wynosi 126 egzemplarzy, z indywidualną numeracją w formacie 000/126.

Każdy egzemplarz będzie unikalną pamiątką jubileuszu 100-lecia Sekcji Zapaśniczej Legia Warszawa oraz kolekcjonerskim symbolem przywiązania do klubowej historii.



Sprzedaż w formule pre-order

Sprzedaż limitowanego zegarka będzie prowadzona w formule pre-order, której celem jest zapewnienie klientom pierwszeństwa zakupu tej wyjątkowej edycji jubileuszowej.

Osoby, które złożą i opłacą zamówienie w ramach przedsprzedaży, otrzymają możliwość rezerwacji swojego egzemplarza przed rozpoczęciem regularnej sprzedaży, z zachowaniem maksymalnego limitu 126 sztuk.

Dzięki formule pre-order klienci otrzymują pierwszeństwo dostępu do limitowanego modelu, a każdy zamówiony egzemplarz zostanie przygotowany jako część jubileuszowej serii „Sekcja Zapasy Legia Warszawa – 100 lat”.

Jest to wyjątkowa okazja, aby stać się właścicielem zegarka stworzonego specjalnie z okazji jubileuszu 100-lecia Sekcji Zapaśniczej Legia Warszawa.



​ ZAMÓW WYJĄTKOWY ZEGAREK NA STULECIE SEKCJI ZAPASÓW LEGII WARSZAWA

Projekt wspierany przez firmę Apart

Realizacja limitowanej edycji odbywa się przy wsparciu firmy Apart, która wyraziła zgodę na przygotowanie tego wyjątkowego projektu jubileuszowego.

Dzięki współpracy i wsparciu firmy Apart możliwe jest stworzenie zegarka, który w elegancki sposób upamiętni 100-lecie Sekcji Zapaśniczej Legia Warszawa oraz podkreśli rangę tego historycznego jubileuszu.



Vostok Europe – zegarek z charakterem

Producentem jubileuszowego zegarka jest Vostok Europe — marka znana z tworzenia wyrazistych, solidnych i limitowanych czasomierzy inspirowanych sportem, wytrzymałością oraz osiąganiem celów w ekstremalnych warunkach.

Jubileuszowy model „Sekcja Zapasy Legia Warszawa – 100 lat” będzie łączył sportowy charakter, kolekcjonerską wartość oraz wyjątkowe odniesienie do historii Legii Warszawa.



Limitowana edycja zegarka to propozycja dla osób, które chcą posiadać coś więcej niż klasyczny czasomierz. To symbol historii, sportowej pasji, determinacji oraz dumy związanej z Legią Warszawa.

Cena zegarka 2300 zł.

​ ZAMÓW WYJĄTKOWY ZEGAREK NA STULECIE SEKCJI ZAPASÓW LEGII WARSZAWA



