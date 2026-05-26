Młodzież: mecze weekendowe (22-25.05)

Juniorzy starsi, mający już zapewnione mistrzostwo Polski, mimo początkowego prowadzenia ulegli 1-4 Stali Rzeszów. Legia U17 z kolei odrobiła dwubramkową stratę i wygrała ze Stalą Rzeszów 4-3. Legia U16 pokonała 3-1 Ursus U17. Z kolei w meczu na szczycie Ekstraligi U15, Legia U14 po otrzymaniu czerwonej kartki nie obroniła dwubramkowego prowadzenia i przegrała z Ursusem 3-4. W CLJ U15 Legia pokonała 9-0 Escolę Varsovia. Grały też młodsze roczniki Akademii i LSS.

Najmłodsi legioniści rozegrali sparingi ze Śląskiem Wrocław (2016-18).

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Stal Rzeszów 4-1 (1-1) Legia Warszawa

Gole:

0-1 45 min. Daniił Pylypczuk (rzut wolny)

1-1 45+2 min. Bartosz Groń

2-1 49 min. Franciszek Pollok (samobójcza)

3-1 53 min. Igor Polak

4-1 61 min. Hubert Leniart 61

Legia: Stanisław Kwiatkowski [10] - Bartosz Jukowski [09], Franciszek Pollok, Jan Musiałek - Alex Cetnar, Marcel Laszczyk [10], Hoang Nguyen [09], Athanasios Christopoulos (60' Dawid Foks) - Jakub Gliwa [09](60' Kajetan Brzeziński), Ksawery Jeżewski, Daniił Pylypczuk [09](75' Dawid Nos)

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor i Julien Tadrowski

I liga mazowiecka U18 (2008 i mł.): Delta Warszawa '08 9-3 (5-3) Legia Soccer Schools U18

Gole:

0-1 9 min. Dominik Rakowiecki

1-1 16 min. Luis Malinowski

1-2 18 min. Kordian Drygała

2-2 28 min. Ksawery Kruszewski

3-2 29 min. Tymon Urbanek

4-2 40 min. Tymon Urbanek

4-3 42 min. Szymon Wysocki-Wódka (sam.)

5-3 45 min. Jakub Małkiewicz

6-3 48 min. Adrian Sidorczuk

7-3 55 min. Szymon Dziurla

8-3 74 min. Rodrigo Pereira Lourenco

9-3 77 min. Rodrigo Pereira Lourenco

Od 67' gospodarze grali w 10, po czerwonej kartce.

Legia LSS: Jeremi Szrajber (82' Piotr Minakowski) - Jakub Jędrasik [09], Bartosz Kozłowski, Karol Łuczyński [10], Marcel Kłyza (72' Jakub Przybylski [09]), Andrzej Pryzowicz [10] (46' Tymofij Korkacz), Stanisław Solka [09], Dominik Rakowiecki (Kpt), Kordian Drygała [10], Iwo Mroczek [09] Ż, Dmytro Samoilenko [10],

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz

CLJ U17 (2009 i mł.): Legia Warszawa 4-3 (2-2) Stal Rzeszów

Gole:

0-1 min. Mariusz Marcisz

0-2 8 min. Mikołaj Boratyn

1-2 11 min. Franciszek Stępniewski (rzut karny po faulu na Fabianie Mazurze)

2-2 39 min. Franciszek Stępniewski (rzut karny po faulu na Igorze Brzezińskim)

2-3 78 min. Miłosz Kubal

3-3 85 min. Franciszek Stępniewski (as. Aleks Rzepkowski)

4-3 90 min. Aleks Rzepkowski (as. Dawid Mastalski)

Strzały (celne): Legia 17 (9) - Stal 10 (5)

Legia: Alex Malchrowicz [10] - Wiktor Zugaj (70' Jan Rodak), Oskar Putrzyński [10], Oskar Krakowiak (46' Jarosław Kuc [10]), Szymon Siekaniec [10] - Xavier Dąbkowski [10], Filip Kwiecień [10](61' Adam Łukasiewicz [10]), Franciszek Stępniewski [10] - Igor Brzeziński [10](70' Dawid Mastalski), Fabian Mazur, Tymoteusz Leśniak [10](61' Aleks Rzepkowski [10]). Rezerwa: Nikodem Gimiński (br)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Paweł Przybył

Ekstraliga U17 (2009 i mł.): RKS Ursus '09 1-3 (1-2) Legia U16

Gole:

1-0 27 min. Adrian Pazio

1-1 33 min. Igor Lechecki (głową, as. Dawid Rodak z rzutu rożnego)

1-2 40 min. Adrian Pućka (as. Jan Szybicki)

1-3 50 min. Adrian Pućka (as. Mikołaj Maćkowiak)

Strzały (celne): Ursus 11(8) - Legia 16(5)

Legia: Nikodem Gimiński [09] - Olivier Pruszyński, Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Artur Szmyt - Dawid Rodak, Aleksander Badowski (59' Filip Reszka [11]), Jan Szybicki (78' Bartosz Przybyłko) - Borys Wawer, Adrian Pućka (67' Mateusz Pawłowski), Oliwier Altewęgier (74' Imran Ibrahim)

Trener: Maciej Gadowski, II trener: Szymon Matyjasek i Łukasz Turzyniecki

CLJ U15 (2011 i mł.): Escola Varsovia '11 0-9 (0-4) Legia U15

Gole:

0-1 3 min. Wojciech Kuś (as. Szymon Traczykowski)

0-2 16 min. Fryderyk Paprocki (rzut karny)

0-3 26 min. Fryderyk Paprocki b.a.

0-4 34 min. Szymon Traczykowski (as. Marcin Kośmiński)

0-5 41 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Traczykowski)

0-6 49 min. Kajetan Zaliwski (as. Szymon Piegat)

0-7 52 min. Fryderyk Paprocki (as. Kajetan Zaliwski)

0-8 69 min. Fryderyk Paprocki b.a.

0-9 80 min. Fryderyk Paprocki 80' (as. Szymon Piegat)

Legia: Gabriel Magdziak (70' Adam Dobrowolski [12]) - Maciej Trzupek, Tytus Mendakiewicz, Stanisław Głębowski, Aleksander Dąbrowski (47' Szymon Piegat) - Wojciech Kuś (50' Antoni Kośmider), Kajetan Zaliwski, Szymon Traczykowski (53' Stanisław Maisiuk) - Mikołaj Ćwikilewicz, Fryderyk Paprocki, Marcin Kośmiński

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Michał Adamowski

Niezależnie od wyniku ostatniej kolejki, Legia U15 formalnie zapewniła sobie w sobotę awans do półfinału mistrzostw Polski U15. Mecze odbędą się 3 i 6 czerwca 2026 r. Ewentualny finał - 13 czerwca br.

Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia U14 3-4 (2-1) RKS Ursus Warszawa U15

Gole:

1-0 6 min. Nikodem Staroń (as. Bartłomiej Cząstka)

1-1 33 min. Filip Szymaniak

2-1 35 min. Karol Szczepek (as. Nikodem Staroń)

3-1 45 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Nikodem Staroń)

3-2 60 min. Bartosz Bazydło (bezpośrednio z rzutu rożnego)

3-3 71 min. Bartosz Bazydło (bezpośrednio z rzutu rożnego)

3-4 79 min. Antoni Piekarniak

Od 55. minuty Legia grała w dziesiątkę po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Nikodema Staronia.

Legia: Julian Onyszko, Antoni Kulpiński [13] - Szymon Płoński [13], Jakub Kruk, Oskar Matusiewicz, Ignacy Silski, Filip Jasiński, Nikodem Staroń, Klaudiusz Półtorak, Bartłomiej Cząstka, Mateusz Krzyczmonik, Karol Szczepek, Michał Har, Oskar Marzec, Krzysztof Opanowski, Aleksander Rybka, Adam Smoła, Natan Turniak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza

I liga U13 (2013 i mł.): AP Green - Legia Warszawa U13

Legia: Stanisław Czajka [14] - Bartosz Kowalczyk, Konstanty Leonkiewicz, Antoni Adamkiewicz (Kpt), Olek Cwyl, Konstantsin Yushkavets [14], Adam Rymszo, Maksymilian Pająk, Szymon Chodkowski, Filip Brzeszczak, Bronisław Partyka [14]

Trener: Szymon Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki

Podobnie jak w pierwszym meczu tych drużyn, Legia mimo kilku roszad w składzie była w stanie narzucić swoje warunki gry.

III liga U3 (2013 i mł.): Legia Soccer Schools 3-2 KS Ursynów

Legia LSS: Aleksander Zaremba - Ravi Przygodziński, Wojciech Tadych, Mark Piasetski, Filip Burkacki, Vladyslav Traczuk, Mateusz Dziurla (Kpt), Wiktor Kusmierz, Krystian Olszewski oraz Leon Babayan, Piotr Gembski, Antoni Michalski, Daniel Pietrzycki

I liga U12 (2014 i mł.): SEMP Ursynów '14 - Legia I Warszawa

Strzały (celne): SEMP 23 (11) - Legia 16 (8)

Legia: Szymon Giera [15] - Antoni Sroczyński [15], Feliks Chaciński, Wiktor Ugniewski, Diego Koral, Stefan Wang, Mark Danyliuk, Jan Kordek, Jan Woźniak [15], Filip Kubieniec, Charyton Sokal, Karol Giera [15]

II liga U12 (2014 i mł.): Delta Warszawa '14 - Legia Soccer Schools

Legia LSS: Franciszek Gawroński - Adam Zieniewicz, Adam Dębiński, Tomasz Suława, Maksymilian Konieczny, Michał Godlewski, Ignacy Gęsiarz, Milan Purgal, Leon Bilski, Dawid Kopałka, Jan Grunas, Kazimierz Zabłocki, Jerzy Wieteska, Maciej Kowalski, Aleksander Skorupka, Mikołaj Staniak, Olivier Parzyński

Trener: Kacper Gołębiowski, II trener: Klaudia Karwacka

Udany mecz LSS, choć do przerwy gospodarze pokazali, że też mają niemało atutów. Po przerwie jednak mecz toczył się już w większym stopniu pod dyktando legionistów.

II liga U12 (2014 i mł.): Legia Soccer Schools - UKS FC Komorów

Strzały (celne) [15-80']: LSS 26 (14) - FC Komorów 11 (9)

Legia LSS: Franciszek Gawroński - Adam Zieniewicz, Adam Dębiński, Tomasz Suława, Maksymilian Konieczny, Michał Godlewski, Ignacy Gęsiarz, Milan Purgal, Maxymilian Juwa, Leon Bilski, Dawid Kopałka, Jan Grunas, Kazimierz Zabłocki, Jerzy Wieteska, Maciej Kowalski

Trener: Kacper Gołębiowski, II trener: Klaudia Karwacka

Całkiem udany mecz młodych legionistów, którzy kontynuują pozytywną serię z ostatnich spotkań. Goście bardzo groźnie kontrowali, ale szczególnie po przerwie blok defensywny LSS radził sobie całkiem nieźle. Przed legionistami jednak jeszcze dwa trudne mecze i by utrzymać prowadzenie w tabeli, trzeba będzie włożyć dużo wysiłku.

III liga U12 (2014 i mł.): Hutnik Warszawa 2014 - Legia II Warszawa

Strzały: Hutnik 16(10) - Legia 34(18)

Legia: Szymon Giera [15] - Antoni Sroczyński [15], Ksawery Lewandowski [15], Eryk Cybulski [15], Andrzej Regulski-Lokanga [15], Oskar Sarna [15], Szymon Kurzela [15], Tymoteusz Obierak [15], Jan Woźniak [15], Karol Giera [15], Julian Kusak, Kacper Tryc, Igor Czaja.

Choć teoretycznie była to 3 liga, widowisko było ciekawsze niż niejeden mecz 1 ligi. Dobry początek HKS, potem 40 minut wyraźnej dominacji Legii (złożonej głównie, choć nie tylko, z zawodników z rocznika 2015), a od 60 minuty znowu odważniejsza gra hutników i wymiana ciosów. Legia przeważała, ale Hutnik do ostatnich minut stwarzał sobie groźne okazje, dążąc do wyrównania.

Liga U11 (2015 i mł.): Legia U11 - MKS Piaseczno '15

Mecz, choć zapowiadał się ciekawie, tym razem stał pod znakiem wyraźnej przewagi legionistów, którzy grali odważnie i skutecznie. Goście stworzyli sobie kilka bardzo dogodnych sytuacji, jednak w większości tych przypadków finalnie dobrze radzili sobie defensorzy Legii.