Zapowiedź 2. meczu play-off z Dzikami

Przed nami drugie spotkanie półfinału play-off, w którym Legia Warszawa podejmować będzie Dziki w kolejnych derbach stolicy. W środę legioniści byli wyraźnie lepsi i w pełni zasłużenie pokonali zwycięzcę rozgrywek ENBL i jednocześnie największą niespodziankę dotychczasowej części rywalizacji w fazie play-off.

Wszyscy przekonują, że mecz numer dwa będzie zupełnie inny, mogą nas czekać koszykarskie szachy. Rozmiary wygranej (98:80) nie mają żadnego znaczenia, w play-off liczy się tylko liczba wygranych. Legia by awansować do finału, potrzebuje jeszcze dwóch zwycięstw. Na tę chwilę trudno przewidzieć, jak wyglądać będą kadry obu drużyn, ze względu na sytuację kadrową. W drużynie Dzików w pierwszym meczu nie zagrał Łukasz Frąckiewicz, który narzeka na problemy z kręgosłupem. Wydaje się, że w piątkowym meczu podstawowy środkowy Dzików jednak wystąpi, tym bardziej, że już w środę trener Marco Legovich poważnie myślał o wpuszczeniu go na parkiet. W trakcie meczu, kiedy podkoszowi Dzików mieli na koncie sporo przewinień, Frąckiewicz zaczął się rozgrzewać, ale ostatecznie na boisko nie wszedł.

W Legii z kolei w drugiej połowie spotkania boisko opuścić musiał Race Thompson, który podkręcił staw skokowy i bardzo możliwe, że będzie musiał odpocząć chwilę, a jego miejsce zajmie Matthias Tass, który w pierwszym meczu znalazł się poza kadrą meczową, podobnie zresztą jak w trzech z czterech spotkań ćwierćfinałowych z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Liczymy, że estoński center, kiedy pojawi się na parkiecie, to będzie głodny gry i pokaże się równie dobrze co wspomniany Thompson po jednomeczowym odstawieniu od kadry (na mecz z Kingiem) w pierwszym meczu I rundy play-off z MKS-em Dąbrowa Górnicza (12 pkt., 7 zbiórki, 4 bloki, 3 przechwyty). Choć Tass w tym sezonie grywał niewiele, głównie z powodu kontuzji, z którymi zmagał się przez dłuższy czas, to ma niesamowity bilans. W meczach ligowych z nim w składzie (11), Legia przegrała tylko raz! W trzecim meczu play-off w Dąbrowie Górniczej (-1) przed dziesięcioma dniami - wtedy Tass zagrał raptem 8,5 minuty i musiał opuścić parkiet z powodu pięciu przewinień (w tym jednego technicznego, za komentowanie decyzji arbitra). Wydaje się, że estoński środkowy będzie dobrą odpowiedzią na Frąckiewicza, a prawdopodobnie trener Dzików spróbuje w tym meczu zaryzykować gry z tym zawodnikiem w pierwszej piątce. Może i statystyki Tassa nie wyglądają zbyt efektownie (4,7 pkt., 3,9 zb. w śr. 19 min.), ale kiedy bierze rzuty, skuteczność ma co najmniej przyzwoitą, a ponadto jest jednym z pewniej wykonujących rzuty wolne (12/14).

Kolejnym znakiem zapytania w naszym zespole jest występ kapitana, Michała Kolendy, którego przed dwoma dniami (udanie) zastąpili Maks Wilczek i Wojciech Tomaszewski. Występ Kolendy jest na pewno możliwy, a nie trzeba nikogo przekonywać, jak wiele może dać Legii. Ostatnio bardzo dobrze zastąpili go Wilczek (10 pkt., 3 zb., 23 min.) i Tomaszewski (6 pkt., 3/3 z gry, 5 fauli, 13 min.). Maks mówił później na konferencji, że po to ciężko trenuje, by kiedy dostanie swoją szansę, zaprezentować pełnię swoich możliwości. Podobnie zresztą było w fazie play-off ostatniego, mistrzowskiego sezonu. Kapitalne spotkanie rozegrał Andrzej Pluta, który kiedy tylko zdobywa punkty dla Legii, fani skandują "MVP, MVP". Swoją wysoką dyspozycję Pluta pokazał w środę, zdobywając 20 pkt. (5/9 z gry, 9 zb., 7 wymuszonych fauli), a w 26 minut z nim na parkiecie Legia zaliczyła bilans +23. Kibice po meczu długo żyli z kolei akcją Dominica Brewtona, który wykonując obrót 360 stopni w powietrzu trafił z faulem - ale jeden z sędziów, dopatrzył się nie fauli przesuwającego się Hortona, a efektownie atakującego kosz zawodnika Legii. Szkoda, bo wydaje się, że zagranie byłoby najbardziej efektowną akcją PLK obecnego sezonu.

Sztab Legii mając do dyspozycji nieco szerszą rotację, mocno ograniczył minuty czołowych graczy, by nie eksploatować ich zbyt mocno przed kolejnymi spotkaniami. Większość z nich zagrała poniżej 24 minut. Więcej czasu na boisku spędzili tylko Jayvon Graves (31 min.) i Pluta (26). Inaczej zagrał trener Legovich, który trzymał na pariecie swoich najważniejszych graczy przez ponad 30 minut: Hortona (35), Soaresa (32:42) i Edge'a (31:17). Najlepiej spośród nich zaprezentował się Soares (15 pkt., 8 zb.) i Edge (16 pkt., 3 as). Na pewno na więcej stać najlepszego strzelca sezonu zasadniczego - Landriusa Hortona, a także silnego skrzydłowego Vander Plasa (3 pkt., 1/6 z gry). Podobnie zresztą jak byłego gracza Legii, Grześka Kamińskiego, który w niespełna 19 minut, zdobył tylko 4 punkty, trafiając tylko 2/11 rzutów z gry. Legia w pierwszym meczu miała wyraźną przewagę pod względem punktów zdobywanych przez graczy z ławki (35 do 20 na naszą korzyść). Legioniści mieli także wyraźnie lepszą skuteczność z gry. Z czym oba zespoły miały problemy w środę to rzuty wolne - gospodarze zmarnowali aż dziesięć (19/29, co daje 65,5%), zawodnicy Dzików - 8 (9/17, 52,9%). Dość powiedzieć, że w I połowie, nasz zespół lepiej rzucał za 3 punkty niż z linii rzutów wolnych. W tym elemencie gry, musimy się poprawić.

To z czego możemy być zadowoleni to gra w obronie - Legia potwierdziła, że dysponuje najlepszą obroną w lidze, która jest w stanie zatrzymać zespół dysponujący jednym z najlepszych (i najszybszych) ataków. Czy podobnie będzie w piątkowy wieczór? Jakich zmian dokonają przed drugim meczem serii trenerzy? Jak zareagują Dziki po pierwszej, wyraźnej porażce w tej serii? Odpowiedzi na te pytania poznamy już dziś - czekamy na to spotkanie i wierzymy, że nasz zespół przybliży się po nim do wielkiego finału.

Mecz numer dwa rozegrany zostanie w piątek, 29 maja o godzinie 20:15 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Wszystkie wejściówki na to spotkanie zostały wyprzedane, dostępne są ostatnie miejsca VIP. Bezpośrednią transmisję meczu będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 1. W głównej przerwie odbędzie się kolejna Koszykarska Kumulacja LOTTO, a jako, że w środę ponownie nikt nie trafił z połowy boiska, nagroda będzie rekordowo wysoka i wyniesie aż 18 tysięcy złotych.

LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 28-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 15-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 88,0 / 80,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 58,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,9%

Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski

Najwięcej punktów: Dominic Brewton III śr. 14,6, Jayvon Graves 13,4, Andrzej Pluta 13,0, Race Thompson 12,0.

Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda/Maksymilian Wilczek, Carl Ponsar, Shane Hunter/Matthias Tass.

Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83), Trefl Sopot (w, 83:80), Anwil Włocławek (w, 83:91), Zastal Zielona Góra (d, 84:66), Śląsk Wrocław (d, 99:104), Dziki Warszawa (w, 88:95), Trefl Sopot (w, 93:100), Górnik Wałbrzych (d, 93:68), GTK Gliwice (d, 93:66), Arka Gdynia (d, 91:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 85:90), King Szczecin (d, 88:84), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 100:66), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 89:84), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 92:91), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:98), Dziki Warszawa (d, 98:80).

Ostatnie mecze obu drużyn:

27.05.2026 Legia Warszawa 98:80 Dziki Warszawa

28.03.2026 Dziki Warszawa 88:95 Legia Warszawa

23.11.2025 Legia Warszawa 79:84 Dziki Warszawa

01.03.2025 Dziki Warszawa 70:72 Legia Warszawa

27.10.2024 Legia Warszawa 73:66 Dziki Warszawa

13.01.2024 Dziki Warszawa 96:86 Legia Warszawa

11.10.2023 Legia Warszawa 61:62 Dziki Warszawa

DZIKI WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 21-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 9-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 90,4 / 84,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,3%

Skład: Darnell Edge, Piotr Gałązka, Grzegorz Grochowski (rozgrywający), Landrius Horton, Michał Aleksandrowicz, Tahlik Chavez (rzucający), Grzegorz Kamiński, Krzysztof Kempa, Rivaldo Soares, Julian Sosna, Bennett Vander Plas (skrzydłowi), Odinakachim Oguama, Łukasz Frąckiewicz (środkowi)

trener: Marko Legovich, as. Szymon Walczak

Najwięcej punktów: Landrius Horton 18,9, Darnell Edge 16,4, Tahlik Chavez 11,8.

Przewidywana wyjściowa piątka: Darnell Edge, Landrius Horton, Rivaldo Soares, Bennett Vander Plas, Łukasz Frąckiewicz/Krzysztof Kempa.

Wyniki: Miasto Szkła (w, 80:95), Trefl (d, 80:86), Górnik (w, 71:69), GTK (w, 88:82), Arka (w, 78:96), MKS (d, 96:93), King (d, 85:96), Legia (w, 79:84), Start (w, 76:101), Twarde Pierniki (d, 110:91), Czarni (w, 96:102), Śląsk (w, 109:100), Stal (d, 80:61), Anwil (w, 105:96), Zastal (d, 98:86), Śląsk (d, 81:82), Miasto Szkła (d, 90:85), Trefl (w, 64:104), Górnik (d, 78:84), GTK (d, 108:83), Arka (d, 94:84), MKS (w, 95:82), King (w, 91:88), Legia (d, 88:95), Start (d, 103:72), Twarde Pierniki (w, 82:83), Czarni (d, 106:86), Stal (w, 73:83), Anwil (d, 78:73), Zastal (w, 105:86).

PP: Śląsk (w, 86:91).

ENBL: Riga Zelli (d, 91:93), Newcastle Eagles (w, 68:91), BK Ołomuniec (w, 55:101), KB Peja (d, 103:81), BC Dubrava (d, 72:67), Iraklis Saloniki (w, 87:75), Spartak Pleven (d, 94:77), BC Dubrava (w, 94:89), Valmiera (d, 97:84), Iraklis Saloniki (d, 89:82), Iraklis (w, 83:84), CSO Voluntari (w, 80:87), Manchester Basketball (w, 97:109).

Play-off: Trefl (w, 92:107), Trefl (w, 81:78), Trefl (d, 85:78), Trefl (d, 88:73), Legia (w, 98:80).

Termin meczu: piątek, 29 maja 2026 roku, g. 20:15

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 45, 70, 80, 90, 100 zł (ulgowe) oraz 55, 80, 90, 100 i 130 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1

Autor: Marcin Bodziachowski