Siedem sparingów przed nowym sezonem

Legia Warszawa rozpocznie przygotowania do nowego sezonu 20 czerwca. Tak jak informowaliśmy, większość treningów odbędzie się w Legia Training Center, a w dniach 26 czerwca - 3 lipca zespół będzie przebywał w centrum treningowym Adidasa w niemieckim Herzogenaurach, niedaleko Norynbergi. Wiadomo już, że przed startem rozgrywek drużyna Marka Papszuna rozegra siedem spotkań kontrolnych.

Pierwszymi dwoma sparingpartnerami "Wojskowych" będą FC Bayern Monachium U23 i 1.FC Nürnberg - te mecze odbędą się w Niemczech.





Plan przygotowań Legii Warszawa do sezonu 2025/26:

20.06 powrót zespołu i początek przygotowań w Legia Training Center

26.06 - 03.07 zgrupowanie w Herzogenaurach (centrum treningowe adidas)

27.06 sparing: Legia Warszawa – FC Bayern Monachium U23

02.07 sparing: Legia Warszawa – 1.FC Nürnberg (2. Bundesliga)

03.07 powrót z obozu

06/07.07 - sparing

10.07 - sparing: Legia Warszawa – FK AS Trencin (Słowacja)

14.07 - sparing

18.07 - dwa sparingi - Aris Limassol

Pozostali sparingpartnerzy zostaną podani w późniejszym terminie