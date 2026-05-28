Siedem sparingów przed nowym sezonem

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legia.com

Legia Warszawa rozpocznie przygotowania do nowego sezonu 20 czerwca. Tak jak informowaliśmy, większość treningów odbędzie się w Legia Training Center, a w dniach 26 czerwca  - 3 lipca zespół będzie przebywał w centrum treningowym Adidasa w niemieckim Herzogenaurach, niedaleko Norynbergi. Wiadomo już, że przed startem rozgrywek drużyna Marka Papszuna rozegra siedem spotkań kontrolnych.

REKLAMA

Pierwszymi dwoma sparingpartnerami "Wojskowych" będą  FC Bayern Monachium U23 i 1.FC Nürnberg - te mecze odbędą się w Niemczech.

 

Plan przygotowań Legii Warszawa do sezonu 2025/26:

20.06 powrót zespołu i początek przygotowań w Legia Training Center

26.06 - 03.07 zgrupowanie w Herzogenaurach (centrum treningowe adidas)

27.06 sparing: Legia Warszawa – FC Bayern Monachium U23

02.07 sparing: Legia Warszawa – 1.FC Nürnberg (2. Bundesliga)

03.07 powrót z obozu

06/07.07 - sparing

10.07 - sparing: Legia Warszawa – FK AS Trencin (Słowacja)

14.07 - sparing

18.07 - dwa sparingi  - Aris Limassol

Pozostali sparingpartnerzy zostaną podani w późniejszym terminie



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Przemek - 12 minut temu, *.vectranet.pl

Będą zmęczeni przed ligą, tylko ostrzegam...

odpowiedz
(L)eming - 24 minuty temu, *.vectranet.pl

Żeby grać z top drużynami to trzeba być na topie.

odpowiedz
Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 58 minut temu, *.110.114

Znowu grają z jakimiś leszczami. Trzeba grać sparingi z top drużynami europejskimi. Atletico Madryt, Tottenham czy Lyon. A nie z ogórami ze Słowacji i czwartą młodzieżówką Bayernu.

odpowiedz
Peter - 32 minuty temu, *.vectranet.pl

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Z pewnością takie Atletico czy Tottenham zgodzą się zagrać z Legią sparing :-b Dla nich jesteśmy leszczami.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.