Msza wieńcząca sezon 2025/2026

W czwartek o godzinie 20:30 w kościele pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ulicy Kobielskiej 10 odbyła się tradycyjna msza święta dla fanów naszego klubu, która wieńczyła sezon 2025/2026.

Nabożeństwo, któremu przewodniczył doskonale znany legijnemu środowisku ksiądz Bogusław Kowalski, zgromadziło w świątyni tłumy sympatyków „Wojskowych” przyodzianych w klubowe barwy. W uroczystości uczestniczyli również gościnnie przybyli duchowni, którzy wspólnie z księdzem Kowalskim koncelebrowali mszę.

Jeszcze przed rozpoczęciem liturgii zgromadzeni w świątyni kibice odśpiewali wspólnie z księżmi „Sen o Warszawie”. Wnętrze kościoła przyozdobiły legijne szale oraz niewielka flaga „Przasnysz”, podkreślające wyjątkowy charakter tego wydarzenia.





Podczas nabożeństwa dziękowano Opatrzności za ocalenie Legii przed spadkiem z Ekstraklasy, do którego przez długi czas realnie mogło dojść. W tym kontekście ksiądz Kowalski przywołał sentencję: „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”, odnosząc ją zarówno do trudnego sezonu drużyny, jak i postawy samych kibiców, którzy mimo sportowych rozczarowań nie opuszczali naszego zespołu. Wspomniano także zmarłego niedawno i niespodziewanie Jacka Magierę, którego odejście poruszyło całe legijne środowisko.

Po zakończeniu mszy uczestnicy tradycyjnie zgromadzili się przed kościołem, gdzie długo rozbrzmiewały legijne pieśni. Nie zapomniano naturalnie o odpowiednim efekcie wizualnym dodanym w postaci rac i stroboskopów. Ksiądz Kowalski podziękował wszystkim za budującą obecność i zaintonował kilka dawnych stadionowych przebojów, które wielu młodszych fanów mogło znać jedynie z opowieści dużo starszych kolegów.

fot. Hugollek / Legionisci.com



