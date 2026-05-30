Górnik zainteresowany Urbańskim

Jak poinformował Łukasz Olkowicz w podcaście "Ofensywni", Górnik Zabrze jest poważnie zainteresowany pozyskaniem 21-letniego pomocnika Legii, Wojciecha Urbańskiego. Ten trafił na Łazienkowską z młodzieżowych drużyn Wisły Kraków w połowie 2023 roku.

W zakończonym sezonie wystąpił w 30 spotkaniach pierwszego zespołu Legii, spędzając na murawie 1070 minut. Strzelił jedną bramkę - w listopadowy meczu z Lechią Gdańsk. Piłkarz ma ważny kontrakt z Legią do końca 2028 roku. Górnik szykuje się do rywalizacji w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.



